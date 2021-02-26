Twitter Super Follow nedir? Türkiyede ne zaman kullanıma girer? Twitter ücretli üyelik nedir, avantajları neler, fiyatı ne kadar?

Twitter’ın yaptığı iki yeni özellik açıklaması şuana kadar yaptığı en önemli özellikler olarak görülüyor. Lakin diğer sosyal medya platformlarına da benzer olduğu düşünülüyor.

Twitter yeni özellik kapsamında ücret karşılığında özel yetkiler verecek

bonus tweet

rozet

Bahsi geçen bu ödeme özelliğine “Süper Follows” adı verilecek. Bu özellik sayesinde twitter, kullanıcılarının takipçileri ücretlendirmesine ve onlara ekstra erişim sağlamasına imkan verecek. Özel yetkiler kapsamında‘ler, bir topluluk grubuna erişim, bir haber bültenine abonelik veya bir gruba olan desteğinizi gösteren birolabileceği düşünülüyor.

Bir ekran görüntüsünden çıkan bilgilere göre, kullanıcının avantaj için aylık olarak 4,99 ABD doları ile ücret aldığı öğrenildi. Bu durumu twitter, içerik oluşturucuların ve yayıncıların direkt hayranlarından ödeme almalarına yardımcı olmanın yolu olarak görmektedir.

İçerik oluşturan kullanıcılar için doğrudan ücret alma araçları önemli hale geliyor. İlk olarak Patreon bu işi başarı ile yapınca daha sonra Facebook, YouTube, GitHub gibi platformlarda bu özelliği kullanmaya başladı.

Twitter bir diğer özellik olarak Facebook Gruplarına benzer bir Topluluklar adı altında özelliği de duyurdu. Bu özellik kapsamında insanlar ilgi alanlarında gruplar oluşturabilecek ve bunlara katılabilecek.

Twitte, çıkardığı bu ücretli üyelik özelliği ile kendisi de büyük ihtimalle ödeme üstünden kesinti yapacak. Özellik kapsamındaki ücretin ne kadar olacağı henüz belli değil. Ne zaman başlayacağı da bilinmiyor.