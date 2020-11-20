Twitter story nasıl kullanılır? Twitter yeni özelliği Flets nedir, nasıl kullanılır?

Birçok sosyal medya uygulaması tarafından uzun zamandır kullanılan hikaye özelliği sonunda Twitter kapsamında da kullanılabilir duruma geldi. Fleets özelliği duyurulan Twitter’da bundan sonra kullanıcılar profillerinde hikaye eklemeleri yapabilecekler.

Twitter Fleets nedir?

Twitter’ın yeni özeliği olan Fleets Türkçe’ye “filolar” olarak çevrilmektedir. İnstagram üzerinde yaygın olarak kullanılan hikayeler özelliğiyle birebir aynı olan Fleets özelliğinin artık Twitter üzerinde kullanılabileceği açıklandı. Açıklama Twitter’in resmi hesabı üzerinden yapıldı. Fleets’lerin paylaşılmasından 24 saat sonra kaybolacakları aktarıldı.

Twitter’daki Fleets özelliği bugünden itibaren kullanılabilir duruma geldi!