İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır

Twitter son zamanlarda oldukça tercih edilen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a rakip olacak olan Twitter Spaces uygulamasını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Twitter Spaces ile kullanıcılar sesli ve görüntülü sohbet edebilecekler.

13 Mart 2021 Cumartesi 03:39
Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır
Takip Et:

Son zamanlarda oldukça popüler olan Clubhouse uygulamasına benzer bir uygulama yapmayı hedefleyen Twitter kolları sıvadı. Twitter Clubhouse ile benzerlik gösteren bu uygulamasına Spaces ismini verdi.

Twitter Spaces ne zaman erişime açılacak?

Test çalışmalarına başlayan dünyaca ünlü firma Nisan ayında kullanıcılara sunulacak. Clubhose uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek. Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.

Twitter Spaces uygulamasının özellikleri neler?

Twitter Spaces ile bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak atanabilecek.



Son Güncelleme: 13.03.2021 03:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TwitterSpaces
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brawl Stars STU ne zaman gelecek?
Brawl Stars STU ne zaman gelecek?
Paribu çöktü mü? Paribu neden giriş yapılamıyor? Erişim sorunu için Paribu'nun paylaştığı Tweet
Paribu çöktü mü? Paribu neden giriş yapılamıyor? Erişim sorunu için Paribu'nun paylaştığı Tweet
Brawl Stars yeni karakter Brawl Stars STU ne zaman gelecek? Brawl Stars STU yeni karakter çıkış tarihi
Brawl Stars yeni karakter Brawl Stars STU ne zaman gelecek? Brawl Stars STU yeni karakter çıkış tarihi
Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? Paribu CHZ'ye dayanamadı!
Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? Paribu CHZ'ye dayanamadı!
Oppo Find X3 serisi özellik ve fiyatları
Oppo Find X3 serisi özellik ve fiyatları
7060 numarası kime ait, kimin, neden arar?
7060 numarası kime ait, kimin, neden arar?

Popüler Haberler

Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır
Yemin dizisine katılan Melahat Abbasova kimdir? Münevver karakteri kimdir?
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Kalulen emeklilikten faydalanabilecek hastalıklar hangileridir? E-devlet sgk malulen emeklilik şartları
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
Fazlası Zarar sunucusu? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demek, tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
15.000 TL anında gelir belgesiz kredi veren 4 banka kampanyası devam ediyor! 10 Mart 2021 Çarşamba
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Son Yaz dizisi Arda karakterini kim canlandırıyor? Sarp İkiler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?
Diyetisyen 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimi sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2021 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.