Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır

Son zamanlarda oldukça popüler olan Clubhouse uygulamasına benzer bir uygulama yapmayı hedefleyen Twitter kolları sıvadı. Twitter Clubhouse ile benzerlik gösteren bu uygulamasına Spaces ismini verdi.

Twitter Spaces ne zaman erişime açılacak?

Twitter Spaces uygulamasının özellikleri neler?

Test çalışmalarına başlayan dünyaca ünlü firma Nisan ayında kullanıcılara sunulacak. Clubhose uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek. Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.

Twitter Spaces ile bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak atanabilecek.