Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır

Son zamanlarda oldukça popüler olan Clubhouse uygulamasına benzer bir uygulama yapmayı hedefleyen Twitter kolları sıvadı. Twitter Clubhouse ile benzerlik gösteren bu uygulamasına Spaces ismini verdi.
Twitter Spaces ne zaman erişime açılacak?
Twitter Spaces uygulamasının özellikleri neler?
Twitter Spaces ile bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak atanabilecek.
Son Güncelleme: 13.03.2021 03:39