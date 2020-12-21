Twitter Spaces nedir? Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı!

Gün geçtikçe uygulamasını güncelleyen, geçtiğimiz günlerde uygulamasına çoğunlukla kullanılan sosyal medya uygulamalarında olan story özelliğini getirmişti. Uygulaması için yeni bir güncellemeyi test çalışmalarına başlayan Twitter, sesli sohbet üzerine İOS işletimi üzerinden bir grup kullanıcı ile “” adı verilen özelliği deneniyor.

Spaces özelliği ile kullanıcılar grup toplantısı şeklinde olabilecek, iki veya daha fazla kişi yer alabilecek ve Twitter kullanıcıları toplantıya katılarak, emojiler bırakabilecek bir nevi bazı sosyal medya platformlarındaki canlı yayınların görüntüsüz haline benzer bir özellik meydana gelecek. Ancak konuşmaya izin verme yetkisi toplantı sahibine ait olacak.

Test aşamalarına yeni başlanan özelliğin ne zaman hizmete sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

