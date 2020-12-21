Twitter Spaces nedir? Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı!

Spaces özelliği ile kullanıcılar grup toplantısı şeklinde olabilecek, iki veya daha fazla kişi yer alabilecek ve Twitter kullanıcıları toplantıya katılarak, emojiler bırakabilecek bir nevi bazı sosyal medya platformlarındaki canlı yayınların görüntüsüz haline benzer bir özellik meydana gelecek. Ancak konuşmaya izin verme yetkisi toplantı sahibine ait olacak.
Test aşamalarına yeni başlanan özelliğin ne zaman hizmete sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Son Güncelleme: 21.12.2020 15:58