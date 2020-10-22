Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, insanların görüşlerini birbiriyle paylaşabildiği bir platformdur. Twitter’da bulunan konular önem ve konuşulma sayısına göre gündem olmaktadır. Trend Topic olarak adlandırılan bu durum için açılan konu başlığının birçok kişi tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Twitter’da TT nasıl olunur?

Twitter’da gündem olmak için kullanıcıların bazı durumlara önem göstermesi gerekir. Trend Topic olmak isteyen kişiler şu konulara dikkat ederek TT olmayı başarabilirler:

Reklam anlaşmaları yaparak.

Sosyal medya danışmanları ile birlikte çalışarak.

Robot hesap kullanarak.

TT olacak kelimeyi birçok kez tweet atarak.

Twitter’da reklam şirketlerinden yardım alarak nasıl TT olunur?

Twitter’da sosyal medya danışmanlarından yardım alarak nasıl TT olunur?

Sosyal medyada reklam işleri yürüten şirketler, kişiler adına TT olması gereken konu hakkında çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar sonucunda kişinin istediği konutadır. Bu durum için belli bir ücret talep eden şirketler, gerekli reklamlar ile kişilerin bu konu hakkında konuşmasını sağlayabilmektedir.

Sosyal medya danışmanları kişinin istediği konu üzerinde çalışmalar yaparak kişinin TT olmasını sağlamaktadır. Kullanıcı için tavsiyeler sunan danışmanlar, retweet ve bot takipçiler ile birlikte konunun TT olmasına yardımcı olur.

Twitter’da robot hesap kullanarak nasıl TT olunur?

Kişiler robot hesap olarak adlandırılan bot hesapları kullanarak, istedikleri konuları TT listesine sokabilirler. Bu işlem uzun bir süre almaktadır. Ayrıca Twitter’ın algoritmasından dolayı organik kullanıcılar olmadığı sürece uzun süre TT olarak kalmak mümkün değildir.

Twitter’da TT olmak istenen kelimeyi sürekli paylaşarak nasıl TT olunur?

Kişiler kendi kullandıkları Twitter hesaplarından TT olmasını istedikleri konu başlığını sürekli tweet atmaları halinde TT listesine girebilirler. Ancak bu süreçte çok fazla tweet atılmalıdır. Ayrıca kişilerin sahte hesaplardan değil organik hesaplardan bu tweetleri atmaları gerekir.

Twitter’da bir hesabın TT olması için nasıl özelliklere sahip olması gerekir?