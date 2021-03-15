Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter’da bugüne kadar hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay ile gündeme geldi. Futbolcu Memphis yazan Twitter kullanıcılarının hesapları sınırlandığı görüldü. Kısa sürede Twitter dünyasında trend haline gelen konuda ilginç detaylar yer alıyor.

Twitter gündeminde Memphis Depay popüler olurken futbolcunun ismini yazan kişiler neden hesapları sınırlanıyor? Memphis Depay kimdir?





Twitter’da 1. Sırada ‘Memphis’ yer alırken bu ismi yazan kullanıcıların hesaplarından paylaşım kaldırılıyor ve hesapları 12 saat boyunca yasaklı olarak kaldığı öğrenildi. Bunu yapan kişiler başına gelenlerini duyuruyor.

Olayın ardından Hollandalı forvet oyuncunun forma giydiği Olympique Lyonnais durum hakkında adım attı. ABD hesabından Twitter’i etiketleyerek ‘Hey Twitter -Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?’ ifadelerini kullandı.

Konu hakkında uygulama henüz bir açıklama yapmadı.