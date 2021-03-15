İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?

Birçok kişi tarafından kullanılan Twitter dikkat çeken bir konu ile gündeme gelirken kullanıcılar ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Twitter’da Memphis yazan kişilerin kısa sürede hesapları sınırlandırıyor. Futbolcu Memphis Depay sosyal medyada trend oldu. Peki Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?

15 Mart 2021 Pazartesi 12:26
Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?
Takip Et:

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter’da bugüne kadar hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay ile gündeme geldi. Futbolcu Memphis yazan Twitter kullanıcılarının hesapları sınırlandığı görüldü. Kısa sürede Twitter dünyasında trend haline gelen konuda ilginç detaylar yer alıyor.

Twitter gündeminde Memphis Depay popüler olurken futbolcunun ismini yazan kişiler neden hesapları sınırlanıyor? Memphis Depay kimdir?

Twitter’da 1. Sırada ‘Memphis’ yer alırken bu ismi yazan kullanıcıların hesaplarından paylaşım kaldırılıyor ve hesapları 12 saat boyunca yasaklı olarak kaldığı öğrenildi. Bunu yapan kişiler başına gelenlerini duyuruyor.

Olayın ardından Hollandalı forvet oyuncunun forma giydiği Olympique Lyonnais durum hakkında adım attı. ABD hesabından Twitter’i etiketleyerek ‘Hey Twitter -Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?’ ifadelerini kullandı.

Konu hakkında uygulama henüz bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 15.03.2021 12:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TwitterMemphis Depay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon kamerası ile belge tarama nasıl yapılır?
Telefon kamerası ile belge tarama nasıl yapılır?
Windows 10 güncellemeler nasıl duraklatılır? Windows 10 otomatik güncelleme duraklatma işlemleri
Windows 10 güncellemeler nasıl duraklatılır? Windows 10 otomatik güncelleme duraklatma işlemleri
GeForce NOW Türkiye ne zaman açılacak? GeForce NOW Türkiye fiyatları ne kadar olacak?
GeForce NOW Türkiye ne zaman açılacak? GeForce NOW Türkiye fiyatları ne kadar olacak?
2021 Mercedes V-Serisi özellikleri ve fiyatı
2021 Mercedes V-Serisi özellikleri ve fiyatı
iOS 15 ne zaman çıkacak? Apple IOS 15 güncellemesi hangi modellere gelecek?
iOS 15 ne zaman çıkacak? Apple IOS 15 güncellemesi hangi modellere gelecek?
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler

Popüler Haberler

Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?
Zayıflama ilaçlarının vücuda zararları ve yan etkileri nelerdir?
Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları kazananlar listesi ne zaman açıklanacak?
UFO filmi ne zaman vizyona girecek? UFO filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Fox TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TV 8, Star Tv, TRT1, Kanal 7 yayın akışında neler var?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 15 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamları
2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 14 Mart 2021
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? 2021 Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları
TV8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!
Seksenler dizisi Gülden karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bebeğin göz rengi kaçıncı ayda değişir? Bebeğin göz rengi olasılıkları
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.