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Twitter mavi rik nasıl alınır? Twitter mavi tik almak için tarihi açıkladı

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, mavi tik için müjdeyi verdi! Kullanıcıların merakla beklediği mavi tik için başvurular ne zaman başlıyor? Mavi tik nasıl alınır? İşte tüm detaylar..

03 Ocak 2021 Pazar 00:18
Twitter mavi rik nasıl alınır? Twitter mavi tik almak için tarihi açıkladı
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Twitter Mavi Tik Nasıl Alınır? Twitter Mavi Tik Almak İçin Tarihi Açıkladı

Twitter’dan mavi tik almak için ne yapılmalıdır? Mavi tik alma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Twitter’da mavi tik dönemi tekrar başladı. Tekrar dağıtılmaya başlanan mavi tik için işte tüm merak edilenler...

Birkaç hafta önce Twitter bir açıklama yapmıştı ve mavi tiklerin tekrar geri döneceğini kullanıcılarına iletmişti. Sosyal medyanın en yoğun kullanılan isimlerinden biri olan Twitter, mavi tikile ilgili net bir tarih verdi!

Twitter’da Mavi Tik Almak!

Kullanıcılar için heyecanlı geri sayım başladı.. Twitter, mavi tik için 20 Ocak 2021’de başvuruların başlayacağını açıkladı. Kullanıcılar bu süreçte kimliklerini doğrulayacak ve kendilerine bir alan seçecekler.  Bunun yanısıra yeni yaptırımlar da gelecek. Kuralları ihlal eden ve uyarıları dikkate almayan kullanıcıların mavi tik işareleri ellerinden alınacak.



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
TwitterMavi Tik
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