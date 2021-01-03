Twitter mavi rik nasıl alınır? Twitter mavi tik almak için tarihi açıkladı

Twitter Mavi Tik Nasıl Alınır? Twitter Mavi Tik Almak İçin Tarihi Açıkladı
Twitter’dan mavi tik almak için ne yapılmalıdır? Mavi tik alma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Twitter’da mavi tik dönemi tekrar başladı. Tekrar dağıtılmaya başlanan mavi tik için işte tüm merak edilenler...
Twitter’da Mavi Tik Almak!
Kullanıcılar için heyecanlı geri sayım başladı.. Twitter, mavi tik için 20 Ocak 2021’de başvuruların başlayacağını açıkladı. Kullanıcılar bu süreçte kimliklerini doğrulayacak ve kendilerine bir alan seçecekler. Bunun yanısıra yeni yaptırımlar da gelecek. Kuralları ihlal eden ve uyarıları dikkate almayan kullanıcıların mavi tik işareleri ellerinden alınacak.
Son Güncelleme: 03.01.2021 00:18