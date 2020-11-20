Twitter hikayeler nedir, nasıl kullanılır? Twitter Fleet ne demek, anlamı nedir? Twitter yeni özelliğini duyurdu!

Ülkemizde’de birçok kullanıcıya sahip olan twitter uygulaması kendisine yeni bir özellik ekledi. Fleets özelliği bizde ve diğer ülkelerde bu özellik merak konusu oldu. Bu özelliği merak eden kullanıcılar özellik hakkındaki detaylı araştırmalara başladılar. Twitter Fletts özelliği nedir, kullanıcıları neler bekliyor? Fleet ne anlam içeriyor? Gibi konular merak edilmektedir.

Twitter Fletts Nedir, Nasıl Kullanılır?

Birçok sosyal medya uygulamasında kullanılan ‘Story’ özelliği ile aynı özellikleri taşımaktadır. Fleets özelliği ile kullanıcılar artık ‘hikâye’ paylaşımları yapılabilecek. Hikayeler 24 saat kaybolmayacaktır.

Twitter Fleets Nasıl Kullanılır?

Twitter Hakkında

Twitter ‘Fleets’ ismiyle kullanıcılarının beğenisine sunduğu, diğer sosyal medya platformların da ‘story’ veya ‘hikayeler’ olarak bilinen bu özellik 24 saat kaybolmayarak 24 saatlik fleet’ler yapılabilecek.

2006 tarihinde hayatımıza giren Twitter diğer bütün büyük bilişim şirketlerinin de yer aldığı San Francisco’da Evan Williams, Noah Glass, Jack Dorsey ve Biz Stone isimli dört kişi tarafından kurulmuştur. Güncel piyasa değeri 24 milyar Dolar düzeylerindedir.

Kullanıcılarına 140 karakter içerikli paylaşım yapma hakkı veren ve bu paylaşımlar ile kullanıcılar arasında ki etkileşimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 yılı verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcısı vardır.

Twitter Jargonu

Trending topic (TT): uygulamanın sol yanında en fazla paylaşım yapılan konuların sıralandığı alandır. Her Ülkenin kendisine ait bir TT sıralaması olmaktadır. Dünya çapında en fazla paylaşım yapılan konuların gösteren bir listede mevcuttur.

Cuma Follow (FF): Bu kısaltmanın anlamı takip edilen kişinin sizi geri takip etmesi içindir. Cuma günleri için geçerlidir.