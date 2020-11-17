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Twitter, Fleet özelliği nedir? Twitter, Fleet özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?

Dünyanın ve Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, Instagram’a rakip olabilecek bir uygulama geliştirdi. Vatandaşlarımız Fleet özelliğini merak ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 18:37
Twitter, Fleet özelliği nedir? Twitter, Fleet özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?
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Sosyal medya uygulamaları kendi aralarında bir rekabet içerisindeyken aynı zamanda birbirlerinden de esinlenmektedirler. Dünyanın ve Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, Instagram’a rakip olabilecek bir uygulama geliştirdi. Vatandaşlarımız Fleets uygulamasını merak ediyor.


Twitter Fleet özelliği, 2020 yılının başında duyurulmuştu ve bazı ülkelerde de denenmişti. Twitter tarafından yapılan açıklamada, Fleet özelliğinin bugün itibariyle tüm dünya genelinde kullanıma açıldığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Twitter tasarım sorumlusu Joshua Harris, ‘’Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve İtalya’da daha önce Fleets özelliğini aktif hale getirmiştik. Özelliğin karşılık bulduğunu görünce tüm dünya genelinde aktif hale getirmeye karar verdik. Bu özellik sayesinde paylaşılan Fleets’ler 24 saat içinde kaybolacak’’ dedi.

Bu özellik Instagram ve Snapchat uygulamalarından esinlenilerek yapıldı. Bu özellik sayesinde başkalarının tweetlerinin altına bu özellik sayesinde yorum yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
TwitterFleetsİnstagramSnapchat
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