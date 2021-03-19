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Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!

Türkiye'ye temsilci atamayacağı yönünde yaptığı açıklama sonrası yasada yer anal erişim yavaşlatmaya yönelik bant yasağına sayılı günler kala Twitter'dan geri adım atağı geldi. Şirket , Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu.

19 Mart 2021 Cuma 11:06
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
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Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'dan bir son dakika kararı geldi. Türkiye'ye temsilci atamama konusunda direnme gösteren şirket, erişim yavaşlatma kapsamına giren bant daraltma uygulamasından kısa bir süre önce fikrini değiştirdi. ve adım attı. Türkiye'nin yasayla birlikte sunduğu şartları kabul edeceğini duyuran Twitter, bir temsilci göndereceğini açıkladı.

Günlük erişimleri ortalama 1 milyondan fazla olan yurtdışı merkezli sosyal ağ platformlarının Türkiye'de temsilci atamasıyla ilgili bir düzenleme hazırlamıştı. Yasayla birlikte yürürlüğe giren düzenleme kapsamında yurtdışı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'ye bir temsilci atamaları konusunda bir takım şartlar sunulmuştu. Bu yeni düzenleme kapsamında, uzunca süredir temsilci atama ile ilgili kararı hayata geçirmekte direnen ve yasa gereği reklam cezaları ile karşılaşan Twitter'ın da Türkiye'nin kendilerine sunduğu şartları kabul ettiği belirtildi.

Reklam alma cezası ile başlatılan ve erişim yavaşlatma kapsamına giren bant daraltma uygulaması öncesi yasayla ilgili yaptırımlarla karşı karşı karşıya kalmak istemeyen Twitter'in tüm yasal yükümlülükleri yerine getirme kararı aldığı ve bu konuyla ilgili istenilen temsilcinin atanacağını duyurduğu bildirildi. Böylelikle Türkiye'de aktif kullanıcıya sahip sosyal medya ağlarından Pinterest hariç diğer bütün tamamı, Türkiye'ye temsilci atayacağını kabul etmiş oldu.

 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 11:06
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Anahtar Kelimeler:
TwitterTürkiyeTemsilciAtama Kararı
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