Twitch Prime Hesabınızı İptal Etmenin Yolları Nelerdir?

Twitch Prime hesabını iptal etmek isteyenler; bunu Amazon hesabını iptal ederek yapabilirler. 30 günlük deneme süresini kullanan kullanıcılar da iptal edebilir. Deneme süresindeki kullanıcılar, aboneliği iptal etmek için hesap menüsünden "Son Çalışma ve Fayda" seçeneğini seçmelidir. Ardından "Avantajlarımı Sonlandır" düğmesini tıklayın ve aboneliğimi iptal etme seçeneğini seçin. Twitch Prime üyeliğinin ortaya çıkışı, Twitch'teki yayıncıların Twitch'te tam zamanlı yayın sağlarken finansal destek almalarına olanak tanır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte; Twitch Prime üyeliği, Amazon Prime veya Amazon Prime Video aboneliklerine de dahildir. Twitch uygulamasını en etkili şekilde kullanabilmek için Twitch Prime üyeliğine sahip olmanız gerekir.

Twitch Prime Hesabı İptali Nasıl Yapılmalıdır?

Twitch Prime hesabını iptal etmek isteyenler için adımlar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle Twitch Prime hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Ardından açılan sayfanın üst kısmında Hesabınız menüsü görünecektir. Giriş yaptıktan sonra Prime bölümüne yönlendirileceksiniz.

Ardından açılan sayfadaki Üyeliği Sonlandır düğmesine tıklayın.

Hesabın iptal edilip edilmediğine dair onay gerektiğinden üyeliğinizi sonlandırmak istediğinizden emin misiniz diye soran bir ekran görünecektir.

Üyeliği Sonlandır'ı tekrar seçmelisiniz.

Üyeliğinizi şimdi veya daha sonra sonlandırma seçeneğine sahipsiniz. İşlemi bitirmek isteyenler Şimdi Bitir'e tıklamalıdır ve çıkmak isteyenler Daha Sonra Bitir'e tıklamalıdır.

Böyle bir durumda Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırmanız mümkündür. Amazon Prime üyeliğiniz sona erdiğinde Twitch Prime hesap üyeliğiniz de sona erer.

Twitch Prime Hesabını İptal Etmek İçin Altenatif Yöntem Nedir?

Https://www.amazon.com adresine giriş yapın.

Twitch hesabıyla ilişkili Amazon hesabıyla oturum açın.

"Hesaplar ve Listeler" menüsü seçilmelidir.

Twitch ayarları menüsünü tıklayın.

Hesabın bağlantısını kaldırmak için bir düğme vardır ve tıklanmalıdır. Onay penceresini açtıktan sonra Twitch Prime hesabı ile Amazon hesabı arasındaki bağlantı silinecektir. Mevcut aboneliğin süresi dolmadan kullanmaya devam etmenin hiçbir zararı yoktur.

Twitch Prime Hesabı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Twitch Prime aboneliğini iptal etmenin altenatif yolu aşağıdaki gibidir:

Twitch Prime, Twitch'e bağlıdır. Daha fazla ücretsiz oyun kazanmak isteyenler Twitch Prime Uygulamasını seçebilirler. Bu platform sayesinde her ay ücretsiz bir oyun kazanabilirler. Aşağıdaki hizmetler onlar için verilmektedir:

Herhangi bir yayını reklamsız izlemek mümkündür.

Sohbet sırasında özel ifadeler kullanabilirsiniz.

Sohbet bölümünde kişiselleştirilmiş rozetler kazanılabilir.

Tercih ettiğiniz kanala her ay ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.

Twitch Prime uygulaması ayda 11 ABD doları gibi düşük bir fiyata kullanılabilir. Uygulamayı her yıl etkin bir şekilde kullanmak isteyenler; Yıllık için gerekli miktar 100 $ 'dır.

Twitch Prime Hesabının Özellikleri Nelerdir?

Twitch Prime Uygulamasının özelliklerini kullanmak isteyenler uygulamayı etkinleştirmelidir. Bunu yapmak için bir Twitch Prime üyeliği başlatmaları gerekir. Twitch Prime üyesi olmak isteyenler önce sisteme giriş yapmalı ve kaydolmalıdır. Daha sonra üstteki Twitch Prime sekmesine gitmeleri gerekir. Bu sekmeye giriş yaptıklarında ödeme sayfası açılacaktır. Açılan ödeme sayfasında ödeme seçenekleri mevcuttur. Size en uygun ödeme seçeneğini seçerek üyeliğinizi başlatabilirsiniz. 30 günlük deneme süresi hizmeti de sunulmaktadır. Twitch Prime hesabı, İtalya ve Almanya gibi birçok ülkede aktif şekilde kullanılmakta.