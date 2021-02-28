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Twemoji nedir, ne zaman çıkıyor? Twitterda yenilik rüzgarı

Akıllı telefonlar ile kullanımı oldukça yaygınlaşan emojiler birçok uygulamada kendini göstermeye devam ediyor. Son olarak Twitter da kendi emojilerini kullanıcılara Twemoji ismi ile sunduğunu açıkladı. Twitter’ın yeni özelliği Twemoji ile ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 18:09
Twemoji nedir, ne zaman çıkıyor? Twitterda yenilik rüzgarı
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İlk olarak 1990’lı senelerde Japonların kullanmaya başladıkları emojiler akıllı cihazlara da dahil edildikten sonra kullanıcıların duygu ve düşüncelerini mesaj yerine emojiler ile anlatmaya başlamasına neden oldu. Bu süreç sonrasında emojilerin popülaritesi de arttı.

Akıllı telefonlarda kullanılan emojiler, uygulamalar ile işletim sistemlerine göre değişiklik göstermekte. İOS platformunda memojiler bulunurken, Snapchat’te ise bitmojiler yer alıyor. Bundan sonra Twitter platformunda da Twemoji ismi ile Tweitter’ın kendine ait emojileri kullanılmaya başlanacak.

Bundan sonra Twitter’ın da kendisine ait emojisi bulunacak

Twitter bugün Twemoji’yi kullanıcılarına tanıttı. Bu tanıtım ile Twitter, bundan sonra uygulama içinde kendi emojilerinin de kullanılabileceğini duyurmuş oldu. Aynı zamanda kullanıcılarına hikayelerine kolay bir şekilde yeni gelen emojilerini ekleyebilmeleri için de arama seçeneğini dahi sunduklarını bildirdi. Bunların dışında Twemoji, kullanıcılarının ruh hallerini Fleet çerçevesi ile göstermeleri konusunda da yardımcı olacaktır.

Hikaye özelliği nasıl ortaya çıkmıştır?

Snapchat, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalardan sonra Twitter da kısa bir zaman önce Fleets ismi ile kendi hikaye özelliğini kullanıcılara sundu. Fakat bu özelliği henüz filtreler ile özel AR efektlerinin bulunmamasından dolayı kullanıcılar tarafından olumlu bir geri dönüş almadı.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
TwemojiNeTwitter
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