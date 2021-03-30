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tv8 yan ekran nedir? TV8 yan ekran indir oy kullan! Yan ekran ücretli mi?

Tv8 için özel oluşturulan Yan Ekran uygulaması merak ediliyor. Oy verme işlemlerinin daha kolay yapılmasını sağlayan uygulama araştırılıyor. Televizyon severler, Tv8 yan ekran nedir? Yan ekran ücretli mi? sorularını da araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 04:46
tv8 yan ekran nedir? TV8 yan ekran indir oy kullan! Yan ekran ücretli mi?
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Tv8 tarafından geliştirilen Yan Ekran uygulaması merak ediliyor. TV8 yayınlarının daha etkili şekilde kullanılabilmesi ve oy kullanma işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi için kullanılan Yan Ekran uygulaması araştırılıyor.

Tv8 Yan Ekran oy kullanma ücretli midir?

TV8 yayın ve programlarının daha etkili kullanılabilmesi için geliştirilen Yan Ekran uygulamasında yapılan işlemler ücretlidir.

Yan Ekran uygulaması nasıl kullanılır?

Özellikle Survivor 2021’de eleme oyunları öncesinde yapılan oy aşaması için geliştirilen yan ekran uygulamasında oy kullanmak ve diğer işlemleri yapmak çok kolaydır.

Yan Ekran oy verme işlemi

Oy vermek için Yan Ekran uygulamasının son sürümünü App Store veya Google Play Store’den indirilmesi gerekmektedir. daha sonrasında uygulama açılarak üyelik oluşturulmalı ve uygulamaya giriş yapılmalıdır. Yan Ekran uygulamasında oy ücreti 2,69TL’dir. SMS ile yapılan oy verme işlemleri 2,9 TL, KKTC’den oy kullanmak isteyenler için ise 2,96 TL ücret belirlenmiştir.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 04:46
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