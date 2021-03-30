tv8 yan ekran nedir? TV8 yan ekran indir oy kullan! Yan ekran ücretli mi?

Tv8 tarafından geliştirilen Yan Ekran uygulaması merak ediliyor. TV8 yayınlarının daha etkili şekilde kullanılabilmesi ve oy kullanma işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi için kullanılan Yan Ekran uygulaması araştırılıyor.

Tv8 Yan Ekran oy kullanma ücretli midir?

Yan Ekran uygulaması nasıl kullanılır?

TV8 yayın ve programlarının daha etkili kullanılabilmesi için geliştirilen Yan Ekran uygulamasında yapılan işlemler ücretlidir.

Özellikle Survivor 2021’de eleme oyunları öncesinde yapılan oy aşaması için geliştirilen yan ekran uygulamasında oy kullanmak ve diğer işlemleri yapmak çok kolaydır.

Yan Ekran oy verme işlemi

Oy vermek için Yan Ekran uygulamasının son sürümünü App Store veya Google Play Store’den indirilmesi gerekmektedir. daha sonrasında uygulama açılarak üyelik oluşturulmalı ve uygulamaya giriş yapılmalıdır. Yan Ekran uygulamasında oy ücreti 2,69TL’dir. SMS ile yapılan oy verme işlemleri 2,9 TL, KKTC’den oy kullanmak isteyenler için ise 2,96 TL ücret belirlenmiştir.