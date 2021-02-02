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Türksat 5B uydusu nedir? Türksat 5b ne işe yarayacak, nereden, ne zaman fırlatılacak?

Kabine toplantısının ardından gündemde yer alan Türksat 5B uydusu vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında yerini almış durumda. pek çok kişi tarafından, Türksat 5B uydusunun ne olduğunu ve fırlatma işlemlerinin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı.

02 Şubat 2021 Salı 22:38
Türksat 5B uydusu nedir? Türksat 5b ne işe yarayacak, nereden, ne zaman fırlatılacak?
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Kabine toplantısının ardından Türksat 5b uydusunun ne zaman fırlatılacağı merak edilmeye başlandı. Gerçekleştirilecek olan fırlatmanın ülkemizde mi yoksa başka bir ülke sınırları içerisinde mi olacağı ise merak konusu oldu.

Türksat 5B nedir? Ne zaman fırlatılacak?

Türksat 5B, 2021 Haziran ayı içerisinde uzaya fırlatılması planlanan haberleşme uydusu olmaktadır. Kabine toplantısının ardından yer verilen açıklamalara göre Türksat 5B uydusu 2021 yaz ayları içerisinde fırlatılacak.

Türksat 5b uydusu hakkında yapılan açıklamalar

*Türksat 5A uydumuzu 8 

Ocak

'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

*Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

*Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel 

Spor

 Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

*Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik.

*Türkiye Genç İşadamları ile bir araya geldik. 23 Ocak'ta İstanbul firkateyni denize iniş ve üçüncü gemi ilk kaynak törenine katıldık. Türk savunma sanayinin, denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk Ardından Diyarbakır Silvan, Ergani barajının açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik.

*Silvan barajının gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan tünellerinin inşaatlarına hız verdik. İnşallah inşalarını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazanç kaynağı hale getireceğiz.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
Türksat 5BKabineToplantıFırlat
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