İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Türksat 5A uydusu nedir? Türksat 5A ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A uydusu görevi ve yenilikleri

2020 yılının sonunda uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5A vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, Türksat 5A uydusu nedir? Türksat 5A ne zaman fırlatılacak? sorularını araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:39
Türksat 5A uydusu nedir? Türksat 5A ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A uydusu görevi ve yenilikleri
Takip Et:

Türkiye’de geliştirilen ve uzaya fırlatılması beklenen Türksat 5A uydusu araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi 5A uydusunun özelliklerini ve yeniliklerini araştırıyor.

2020 yılının sonunda uzaya fırlatılması beklenen Türksat 5A uydusunun haberleşme alanında yenilikleri olacak açıklamaları sonrasında meraklarda artmış durumda.

Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?

Türkiye’de birleştirme yapılarak 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5A uydusu bir haberleşme uydusudur.

2011 Eylül ayında yapılan antlaşmalar sonrasında Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye’de geliştirilerek tamamlanan uydudur. En az %20’si Türk olan ve yerli-milli imkanlarla Airbus firması tarafından üretimi sağlanan ve TAI’nın Ankara yerleşkesinde uydu montajı, Entegrasyon ve Test birimi tarafından geliştirilmiştir. Türksat 5A gönderildikten sonra Türksat 5B daha fazla Türk mühendis ve parçalar ile üretilecek ve uzaya gönderilecek. İlerleyen yıllarda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6B uydusunun ise tamamı ile Türkiye’de üretilmesi amaçlanıyor.


12 Kw’lik elektrik güç birimleri olan Türksat 5A Eurostar – 3000EOR sistemi üzerine kurulmuş 3,5 ton ağırlığında bir uydudur. Yörüngede 31 derece doğu yörüngesinde olması planlanan uydunun 2020 yılının sonunda Falcon-9 ile fırlatılması planlanıyor. Türksat uydusunun görev süresi ise 15 yıl olarak açıklanmıştır.

Türksat 5A ne işe yarar?

Ahmet Aslan Türksat 5A uydusu ile açıklamalarda bulundu. Aslan açıklamalarında, ‘Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirmek adına çok önemli. Rekabetçi bir ortamda sözleşme imzalamaya hak kazanan Airbus'ı da tebrik ediyorum. Artık, önemli olan bugünden öncesi değil, bugünden sonrası. Bugünden sonra Türksat'a ve Airbus'a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020'de Türksat 5A'yı, 2021'de Türksat 5B'yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek ve sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, Dünya'ya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurgulayayım. Beklentimiz yüksek. Türksat mühendislerinin bu işin içinde yer almasını ve Türksat 5A ve Türksat 5B'ye ilişkin üretimlerin daha fazla Türkiye'de yapılmasını önemsiyoruz. Biz bunu daha önce sözleşmelerde ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun.’ Dedi.

Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verirken Bakan Karaismailoğlu, ‘Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak.’ Açıklamalarında bulundu.

 

 

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ne Zaman FırlatılacakNedirUyduTürksat 5A
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

Popüler Haberler

Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Nöbetçi noterler çalışıyor mu? 14 15 Kasım Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?
Arka Sokaklar Aylin öldü mü? Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Güvercin dizisi Bedir kimdir? Gerçek adı nedir? Menderes Samancılar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kardeş çocukları dizisi neden yayınlanmıyor? 22. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Neden final yaptı?
Beko TV Netflix uygulaması nasıl indirilir? Beko Tv APK yükleme işlemleri
Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Kurşunda partneri kim oldu?
Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı için karar kim tarafından verilir? Sokağa çıkma yasağı neleri kısıtlar, nasıl uygulanır?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Kasım 2020 Cumartesi
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.