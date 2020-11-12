Türksat 5A uydusu nedir? Türksat 5A ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A uydusu görevi ve yenilikleri

Türkiye’de geliştirilen ve uzaya fırlatılması beklenen Türksat 5A uydusu araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi 5A uydusunun özelliklerini ve yeniliklerini araştırıyor.

2020 yılının sonunda uzaya fırlatılması beklenen Türksat 5A uydusunun haberleşme alanında yenilikleri olacak açıklamaları sonrasında meraklarda artmış durumda.

Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?

Türkiye’de birleştirme yapılarak 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5A uydusu bir haberleşme uydusudur.

2011 Eylül ayında yapılan antlaşmalar sonrasında Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye’de geliştirilerek tamamlanan uydudur. En az %20’si Türk olan ve yerli-milli imkanlarla Airbus firması tarafından üretimi sağlanan ve TAI’nın Ankara yerleşkesinde uydu montajı, Entegrasyon ve Test birimi tarafından geliştirilmiştir. Türksat 5A gönderildikten sonra Türksat 5B daha fazla Türk mühendis ve parçalar ile üretilecek ve uzaya gönderilecek. İlerleyen yıllarda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6B uydusunun ise tamamı ile Türkiye’de üretilmesi amaçlanıyor.

Türksat 5A ne işe yarar?

12 Kw’lik elektrik güç birimleri olan Türksat 5A Eurostar – 3000EOR sistemi üzerine kurulmuş 3,5 ton ağırlığında bir uydudur. Yörüngede 31 derece doğu yörüngesinde olması planlanan uydunun 2020 yılının sonunda Falcon-9 ile fırlatılması planlanıyor. Türksat uydusunun görev süresi ise 15 yıl olarak açıklanmıştır.

Ahmet Aslan Türksat 5A uydusu ile açıklamalarda bulundu. Aslan açıklamalarında, ‘Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirmek adına çok önemli. Rekabetçi bir ortamda sözleşme imzalamaya hak kazanan Airbus'ı da tebrik ediyorum. Artık, önemli olan bugünden öncesi değil, bugünden sonrası. Bugünden sonra Türksat'a ve Airbus'a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020'de Türksat 5A'yı, 2021'de Türksat 5B'yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek ve sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, Dünya'ya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurgulayayım. Beklentimiz yüksek. Türksat mühendislerinin bu işin içinde yer almasını ve Türksat 5A ve Türksat 5B'ye ilişkin üretimlerin daha fazla Türkiye'de yapılmasını önemsiyoruz. Biz bunu daha önce sözleşmelerde ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun.’ Dedi.

Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verirken Bakan Karaismailoğlu, ‘Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak.’ Açıklamalarında bulundu.