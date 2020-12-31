Türksat 5A uydusu nedir, özellikleri nedir? Türksat 5A ne işe yarayacak?

Bakan Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde Ordu’ya gitti. Ordu valilik büyükşehir gibi pek çok yeri ziyaret eden Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ak Parti Ordu İl Başkanlığı ziyareti gerçekleştirilirken toplantı sonunda TÜRKSAT 5A ile ilgili duyurularda bulundu. Pazartesi’yi salıya bağlayan gecede 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını söyledi. Ülkemiz ve uzay açısından önemli bir gün olduğunu belirten gecede 5A uydusunu uzaya fırlatacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu: “Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız.” dedi. Dünya üzerinde gerçekleştirilen 6A uydusu ise yerli ve milli olarak çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Bakan 2022 yılının başlangıcında uzaya fırlatmak gibi bir planları olduğunu söyledi.

TÜRKSAT 5A nedir?

TÜRKSAT 5A Uydu Özellikleri

2020 yıllarının sonuna doğru hedeflenen haberleşme uydusu olarak tanımladığımız TÜRKSAT 5A tamamen Türkiye’deki imkanlarla hazırlanan uydu, 2011 yılında Türkiye’de geliştirilen bir uydu sistemidir. İlerleyen zamanlarda ise TÜRKSAT 5B yüksek oranlarla ve yerel imkanlarla karşımıza çıkacaktır.

Uydu özellikleri büyük oranda 12 kilowatt elektrik güç birimi taşıması ile Eurostar-300EOR adlı sistemden hazırlanmış, 3,5 ton civarı ağırlığa sahiptir. 31°Doğu yörüngesini hedefleyen roket tercih olarak ise Falcon 9 roketini tercih etmektedir. Yörünge süresinin 15 yıl kadar süreceğini düşünülmektedir.