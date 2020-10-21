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TÜRKSAT 5A nedir? Yeni Uydu TÜRKSAT 5A ne işe yarayacak, ne zaman fırlatılacak?

Türkiye'de geliştirilen Türksat 5A haberleşme uydusu nedir? Türksat 5A haberleşme uydusu ne işe yarar? Türksat 5A haberleşme uydusunun özellikleri nelerdir? 2020 sonunda uzaya fırlatılması planlanan haberleşme uydusu Türksat 5A ne zaman aktif hale gelecek?

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:35
TÜRKSAT 5A nedir? Yeni Uydu TÜRKSAT 5A ne işe yarayacak, ne zaman fırlatılacak?
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Turksat 5A Haberleşme Uydusu Nedir?

Türksat 5A, 2020 yılı sonunda uzaya gönderilecek ve Türkiye’de milli imkanlarla yapılmış haberleşme uydusu olmaktadır.

Eylül 2011 yılında yapılan anlaşmaya göre Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) sayesinde Türkiye'de yapılan bir uydu olmaktadır. TAI’nin Ankara ‘da ki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Birimi'nde (UMET), ulusal kaynakların en az %20'sini kullanmak ve yerel teknolojilerden yararlanmak için Airbus ile birlikte çalışan ilk haberleşme uydusudur. Daha sonra, gelecekte Türksat 5-B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynak kullanılacaktır. Projenin diğer hedeflerinden biri de Türksat 6-B uydusunu tamamen yerli kaynaklardan geliştirmektir.


Uydu, 12 kilovatlık elektrik bloklarından güç alacak olan ve 3,5 ton ağırlığındaki Eurostar-3000EOR sistemine tam olarak monte edilmiştir. Yörüngenin yeri 31 ° E'dir. Uydunun fırlatılması 2020 sonu için planlanmış ve roket olarak Falcon 9 roketi seçilmiştir. Uydunun yörüngedeki beklenen süresi 15 yıldan fazladır.

TURKSAT 5A NE İŞE YARAR?

Ahmet Arslan bununla ilgili şunları söyledi:

Uydu ve haberleşme sektöründe kaydettiğimiz gelişmeyi güçlendirmek çok önemli. Ayrıca, rekabetçi bir ortamda imzalanmaya hak kazanan Airbus'ı da tebrik ediyorum. Önemli olan bugünden önce değil, bugünden sonradır. Bugüne kadar Türksat ve Airbus, 2020'de Türksat 5A'yı, 2021'de Türksat 5B'yi hızlı bir şekilde yerleştirecek. Üstün kalite ve ileri teknoloji ile sadece ülkemiz değil, bu bölge ve dünya da Türksat üzerinden. hizmet sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurguluyorum. Beklentilerimiz yüksek. Bu faaliyette yer alan Türksat mühendisleri ile Türksat 5b'de Türksat 5A miktarını ve Türkiye'deki üretimini artırmayı taahhüt ediyoruz. Bunu daha önce sözleşmelerde konuştuk. Hayırlı uğurlı olsun. "

TURKSAT 5A UZAYA NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Türksat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında, ülkemiz dünyadaki diğer katma değerli hizmetlerimizle bağlantı kuracak. Söyleyecek bir şeyim var Cumhuriyetin 100. yılında, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak” dedi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Türksat 5AUydu
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