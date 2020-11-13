Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarları

13 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP yarışlarının S Sport ekranlarında izleyicileri ile buluşacağı ifade edildi. Bu duyurunun yapılmasıyla birlikte S Sport’un Türksat 4A üzerinde hangi frekanslarda olduğu araştırılan konular arasında yer aldı.
S Sport Şifresiz Nasıl İzlenir?
S Sport kanalının şifresiz bir şekilde izlenebilmesi için D-Smart aboneliğine sahip olunması gerekmektedir. D-Smart dışında TiviBu, Kablo TV, TV+ ve Vodafone TV platformlarında da S Sport kanalı izlenebilmektedir. Aşağıdaki kısımda platformlarda S Sport kanalının numaraları yer almaktadır.
- D-Smart 78. Kanal
- TV+77. Kanal
- Tivibu 74. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal
S Sport Türksat Uydu Frekansları
Formula 1 Türkiye GP heyecanının takip edileceği S Sport kanalının izlenebilmesi için Türksat üzerinde aşağıdaki frekansın bulunması gerekmektedir.
Plarizasyon: Vertical (dikey) DVB-S2 8PSK
Symbole rate. 27500 ksym/s
FEC: 5/6