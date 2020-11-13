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Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarları

İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix'i için hazırlıklar devam ediyor. Yarış tutkunları Formula 1'in yayınlanacağı S Sport kanalını uydu alıcılarına eklemeye başladılar bile...

13 Kasım 2020 Cuma 14:23
Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarları
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13 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP yarışlarının S Sport ekranlarında izleyicileri ile buluşacağı ifade edildi. Bu duyurunun yapılmasıyla birlikte S Sport’un Türksat 4A üzerinde hangi frekanslarda olduğu araştırılan konular arasında yer aldı.

S Sport Şifresiz Nasıl İzlenir?

S Sport kanalının şifresiz bir şekilde izlenebilmesi için D-Smart aboneliğine sahip olunması gerekmektedir. D-Smart dışında TiviBu, Kablo TV, TV+ ve Vodafone TV platformlarında da S Sport kanalı izlenebilmektedir. Aşağıdaki kısımda platformlarda S Sport kanalının numaraları yer almaktadır.

  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+77. Kanal
  • Tivibu 74. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal

S Sport Türksat Uydu Frekansları

Formula 1 Türkiye GP heyecanının takip edileceği S Sport kanalının izlenebilmesi için Türksat üzerinde aşağıdaki frekansın bulunması gerekmektedir.


TP11- Frekans: 12188 Mhz.

Plarizasyon: Vertical (dikey) DVB-S2 8PSK

Symbole rate. 27500 ksym/s

FEC: 5/6



Son Güncelleme: 13.11.2020 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Grand PrixTürkiyeIstanbulTürksat
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