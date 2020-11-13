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Turksat 4A S Sport şifresiz nasıl izlenir? S Sport uydu frekans ayarları

Formula 1 heyecanı başlıyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 13-15 Kasım’da S Sport ekranlarından yayınlanacak. Yarış severler Turksat 4A S Sport şifresiz nasıl izlenir, S Sport uydu frekans ayarlarını araştırıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 14:32
Turksat 4A S Sport şifresiz nasıl izlenir? S Sport uydu frekans ayarları
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13-15 Kasım 2020 tarihleri arasından Intercity İstanbul Park’ta Formula 1 Türkiye Grand Prix’i gerçekleştirilecek. Yarış severlerin heyecanla beklediği yarış S Sport ekranlarından yayınlanacak. Yarışları şifresiz olarak izlemek için uydu frekans ayarlarını yapmaya başladı.

S Sport şifresiz nasıl izlenir?

S Sport ekranlarından yarışların izlenebilmesi için D Smart aboneliğinin olması gerekmektedir. S Sport dışında yarışı izlemek için Tv+, TiviBu, Kablo TV veya Vodafone TV platformlarına üye olunması gerekmektedir. Yarışlar;

·         D Smart 78. Kanal,

·         Turkcell TV+ 77. Kanal,

·         TiviBu 73. Kanal,

·         Kablo TV 240. Kanal,


·         Vodafone TV 11. Kanal üzerinden izlenebilecek.

S Sport Turksat 4A uygu frekans ayarı

Formula 1 Türkiye yarışını izlemek isteyen belirtilen kanallar üzerinden yarışları izleyebilecek. Bunun yanı sıra S Sport Turksat 4A uydu frekansı şu şekildedir;

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6



Son Güncelleme: 13.11.2020 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1TürkiyeFrekans
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