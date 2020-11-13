Turksat 4A S Sport şifresiz nasıl izlenir? S Sport uydu frekans ayarları

13-15 Kasım 2020 tarihleri arasından Intercity İstanbul Park’ta Formula 1 Türkiye Grand Prix’i gerçekleştirilecek. Yarış severlerin heyecanla beklediği yarış S Sport ekranlarından yayınlanacak. Yarışları şifresiz olarak izlemek için uydu frekans ayarlarını yapmaya başladı.
S Sport şifresiz nasıl izlenir?
S Sport ekranlarından yarışların izlenebilmesi için D Smart aboneliğinin olması gerekmektedir. S Sport dışında yarışı izlemek için Tv+, TiviBu, Kablo TV veya Vodafone TV platformlarına üye olunması gerekmektedir. Yarışlar;
· D Smart 78. Kanal,
· Turkcell TV+ 77. Kanal,
· TiviBu 73. Kanal,
· Kablo TV 240. Kanal,
S Sport Turksat 4A uygu frekans ayarı
Formula 1 Türkiye yarışını izlemek isteyen belirtilen kanallar üzerinden yarışları izleyebilecek. Bunun yanı sıra S Sport Turksat 4A uydu frekansı şu şekildedir;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6