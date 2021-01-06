TurkNet müşteri hizmetlerine direk olarak nasıl bağlanılır?

TurkNet Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

TurkNet Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 2021: 1999 yılında Turk Nokta adi ile kurulan ülkemizde en büyük ve en fazla tercih edilen intenet servis sağlayıcılarından bir tanesi olan TurkNet bireysel ve kurumsaol olarak intenet hizmeti sağlamaya devam ediyor. intenet hizmetinin haricinde telefon ve veri hizmetide sağlayan TurkNet aynı zamanda ilk intenet paketini ülkemizdeki müşterilerine sunan bir firma olarak da isminden sıkça söz ettirmektedir. Türkiye deki ilk kişisel web alanı, ilk Türkçe portal ve forum uygulamalarını da bizlerle buluşturan TurkNet ev yada işyerinde intenete çok hızlı bağlanmak isteyen insanların ilk sırada seçtiği şirketlerden birisidir. Artık bu hız öyle beğeniliyor ki Netflix’e ulaşımda Türkiye deki en hızlı ve en başarılı ikinci intenet sağlayıcısı olmuştur.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

TurkNet müşteri hizmetlerine ulaşmak isteyen, kişisel yada kurumsal tüm danışanlarının 0850 288 80 80 numarasını tuşlamaları yeterlidir. Fakat bu numarayı arayan müşteriler direk olarak müşteri temsilcisine ulaşamıyorlar. İlk başta müşterilere yapmak üzere oldukları işlemle ilgili sorular soruluyor ve müşterileri bu duruma göre tuşlarla yönlendiren bir telesekreter karşılıyor. Müşteriler arıza, intenette donma gibi problemleriyle ilgili işlemlerini bu tuşlarla seçebiliyorlar yani müşteri temsilcisiyle direk bağlantı kurmadan sorunlarını halledebiliyorlar. İlk defa TurkNet kullanıcı olmayı isteyenler yada aboneliğine ilişkin kafasında soru işareti olanlar bilgi almak için müşteri temsilcisiyle görüşebiliyorlar Covid-19 salgının giderek çoğalması durumundan ötürü birçok insanın yaşamını yitirdiği bu günlerde TurkNet ile ilgili intenete bağlanma, intenet hızının yavaşlaması veya intenetin sürekli olarak kopması gibi sorunlarınız içinmüşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. TurkNet aylık aboneliğinize ilişkin fatura ödeme, fatura görüntüleme, TurkNet şifresini değiştirme gibi işlemleri tek başınızı yapabilmek için https://turk.net/ linkini tıklayıp,TurkNet’in resmi intenet sayfasına girebilir, sayfanın sağ üst köşesindeki ‘ online işlemler’ veya ‘fatura ödeme’ seçenekleri ile tüm işlemlerini yapabilirsiniz. Yine bu site üstünden TurkNet hizmetlerine ayrıcalıklarına dair tüm detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

TurkNet Satış ve Başvuru Takip Hattı

TurkNet intenet sitesinden veya müşteri hizmetleri aracılığı ile oluşturmuş olduğunuz yeni başvurularınızın onaylanıp, onaylanmadığı durumunu öğrenmek için 0850 288 80 81 telefon numarasını arayabilirsiniz.

0212 703 43 71 numarasını tuşlayarak da çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

0212 216 55 60 numarasından faks çekerek yetkili kişilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma 2021

Müşteri hizmetlerini aradığınız takdirde ilk olarak sizi telesekreter karşılıyor ve size yapmak istediğiniz işlemleri soruyor ve sorulan sorulara doğru cevaplamak için de doğru tuşları kullanmanız gerekiyor. Diğer türlü sorulan sorulara doğru tuşlamalar yapmazsanız çok zaman kaybedersiniz. İlk kez kayıt olacaksanız tuşlamalarla uğraşmak istemiyorsanız ,müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemi ile müşteri temsilcisi ile çok çabuk iletişime geçebilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma 2021

TurkNet müşteri temsilcisine direk bağlanmak için :

İlk olarak 0850 288 80 81 müşteri hizmetlerine ait bu numarayı aramalıyız. Daha sonra telesekreter karşınıza çıktığında 2 rakamını tuşlayın, ve daha sonra istenilen T.C. kimlik numarasını veya abone numarasını doğru olarak telefona tuşlayın. Fakat müşteri temsilcisine yönlendirme yapıldığında hzılı bir şekilde görüşme yapamayabilirsiniz. Bazı zamanlar müşteri temsilci hatları çok fazla yoğun olduğundan 15-20 dakika arasında bağlanmak için bekleyebilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetlerini Aramak Ücretli mi?

Kendi telefon hattınızla yada ev telefonunuzla aradığınızda fatura tutarınıza herhangi bir ekleme yapılmıyor. Bir çok intenet firmasının aksine TurkNet’i aramak ücretsizdir.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Hafta içi veya hafta sonu ayırt etmeden 7/24 müşteri hizmetlerine bağlanabilir, müşteri temsilcisinden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Cevap Vermiyor

Bir çok vatandaştan sürekli olarak TurkNet müşteri hizmetleri cevap vermiyor , telefonlarına ulaşılamıyor gibi şikayetler duyuyoruz. Bu koronavirüs nedeni ile çok yoğun çalışan canlı destek hattı bu süreçte ya geç cevap almanıza yada bağlantı sorunu yaşamanıza nedendir.

TurkNet Müşteri Hizmetlerine Bağlanarak Yapabileceğiniz İşlemler

TurkNet Müşteri Hizmetlerini arayarak, aboneliğinizle ilgili blgi alablir veya fatura tutarınızı öğrenip kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

intenetiniz çekim kalitesi yavaşsa, hiç çekmiyorsa ,modem bağlantınızda bir problem varsa müşteri temsilcisine arıza şkayet bildiriminde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda TurkNet web sitesini nsıl kullanacağınızı müşteri temsilcisinden online yardım alarak öğrenebilirsiniz. yani bireysel yada kurumsal her türlü konuda müşteri temsilcisine sorabilirsiniz.