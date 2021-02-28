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Türknet internet aboneliği nasıl iptal edilir? Türknet internet iptali yöntemleri

Çok karışık ve zor olan internet aboneliği iptali birçok müşterinin kafasını karıştırmakta! Ancak bu zorluk tabii ki firmadan firmaya değişiklik göstermekte… Abonelerine doğru ve kolay yolu göstermeye çalışan Türknet için abonelik iptali nasıl yapılır? İşte Türknet abonelik iptali yolları!

28 Şubat 2021 Pazar 08:19
Türknet internet aboneliği nasıl iptal edilir? Türknet internet iptali yöntemleri
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Birçok firma abonelik iptal sürecini yeterince detaylı açıklamaz ve bu durumda abonelerin çok zor ve uğraştırıcı yolları geçmeleri gerekir. Ancak Türkiye’de intenet hizmet sağlayıcılarından biri olan Türknet firması abonelerine bu zorluğu yaşatmamak için gayet kolay yollarla oluşturulan 4 değişik yöntem sunar. Bu yöntemlerin ardından abonelerin iptal işlemleri hızlıca hallolur ve aboneler çok meşakkatli yollardan geçmeyerek işlerini kolayca halletmiş olurlar. Bu 4 farklı yöntem şu şekildedir:

  • Aboneliği e-devlet üzerinden iptal etme
  • Aboneliği e-faks veya klasik faks yöntemiyle iptal etme
  • Aboneliği kargo veya posta yöntemiyle iptal etme

 

E-devlet üzerinden abonelik iptali nasıl olur?

Bize birçok alanda kolaylıklar sağlayan e-devlet bu noktada da intenet abonelik iptali sağlamasıyla yardımımıza yetişiyor. E-devlet üzerinden iptal etme seçeneğini sunan firmalardan biri olan Türknet, birkaç adımda bu süreci tamamlamamızı sağlıyor. Bu adımlar şöyledir:

  • E-devlet’e giriş yapılır. (E-devlet kapısına giriş www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sağlanır.)
  • Daha sonra kullanıcı adı ve şifre girilerek sisteme erişim sağlanır. Ayrıca, e-imza, banka bilgileri ya da T.C. kimlik kartı bilgileri ile de sisteme giriş yapabilirsiniz.
  • Giriş sağlandıktan sonra arama butonuna “TurkNet Abonelik Fesih Başvurusu” yazılır ve çıkan seçeneğe tıkladıktan sonra başvuru sekmesine giriş sağlanır.
  • Giriş sağlandıktan sonra verilen hizmet ile abonelik iptal başvurunuz tamamlanmış olur.
  • Başvuru değerlendirmesinin ardından Türknet abonelik iptali onayını sağlar ve abonelik iptali gerçekleşir.

Fax üzerinden abonelik iptali nasıl olur?

Abonelik iptali için olan diğer bir iptal yöntemide e-faks veya faks yöntemidir. Bu iki farklı yöntem birbirinden farklı adımlar içerir.

E-faks ile abonelik iptali şöyledir:

  • Abone veya hizmet numarasının içinde olduğu bir iptal dilekçesi yazılır.
  • Dilekçe ile birlikte kimliğinizin ön ve arka yüzünün bulunduğu fotokopi, sistemde kayıtlı olan e-posta adresiniz ile atacağınız e-postaya eklenir.
  • E-posta konu kısmına abonelik veya hizmet numarası eklenir.
  • Bütün işlemlerden sonra e-posta iptal-faks@turknet.net.tr adresine gönderilir.

Önemli olan noktalar şunlardır:

  • Eklerin fotoğraf olarak yüklenmesi
  • Bu fotoğrafların boyutunun 10 megabayt’tan yüksek olmaması

Faks ile abonelik iptali şöyledir:

  • Abonenin ön ve arka yüzlü kimlik fotokopisi alınır.
  • Abone veya hizmet numarasının içinde olduğu bir iptal dilekçesi yazılır. Dilekçede kişinin kendi imzası ve iletişim bilgilerinin olması gerekmektedir.
  • Bir faks makinesi ile tüm belgeler 0212 216 55 60 numaralı telefon adresine gönderilir.
  • Değerlendirmeye alınan abonelik iptal başvurunuz onaylandıktan sonra kullanıcı olan kişinin iletişim bilgileri kullanılarak kendisine iletişim sağlanır ve iptalin gerçekleşmiş olduğu iletilir.

 

Kargo üzerinden abonelik iptali nasıl olur?

Burada faks yönteminde hazırladığımız belgelerin aynısının hazırlanması gerekilir. Ancak belgeleri göndermek için faks makinesini değil kargo aracı yöntemini kullanırız. Bu belgeler Türknet kurumun adresi olan Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Torun Center A Blok, No: 74 A/89, Şişli/İstanbul adresine gönderildikten sonar iptal işleme alınır ve onaylanma sürecine girer. Onayı gerçekleşen iptal başvurularının kolay bir şekilde abonelik iptali sağlanmış olur.

 

Türknet abonelik iptal dilekçesi öneği 

Dilekçeyi birkaç adımda hazırlamak mümkündür. Dikkat etmemiz gereken kısım, işlemlerin hızlıca hallolması için kullanıcının iletişim bilgilerinin ve abone numarasının açık bir şekilde yer almasıdır. Türknet abonelik iptal dilekçesi şöyledir:

  • Sayfanın sağ üst köşeye tarih atılır.
  • Tarihin altına dilekçeyi gönderdiğimiz kurumun adı satırı ortalayarak yazılır. Kurumun tam adı olan TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. yazılmalıdır.
  • Daha sonrasında abone numarası eklenerek iptal talebi yazılır.
  • Talep açıklamasından sonra sayfanın sol kısmına abone olan kişinin iletişim bilgileri yazılır.
  • En sonunda da abone kişinin imzası yer alır.

Aşağıdaki önek dilekçeyi boşlukları doldurarak tamamlanmış bir dilekçe haline getirip ilgili kuruma gönderebilirsiniz.

……../……../……………

TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Almakta olduğum ……………………………………….…..…. numaralı telefon hattına ait bireysel / kurumsal adsl hizmetimin iptal edilmesini talep ederim.

Ad Soyad:

Telefon / Abone No:

GSM:

E-posta:

İMZA



Son Güncelleme: 28.02.2021 08:19
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Anahtar Kelimeler:
TurknetAboneİPTAL
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