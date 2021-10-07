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Türknet çöktü mü? Türknet erişim sorunu ne? Türknet’ten açıklama geldi

İnternet Servis Sağlayıcısı Türknet’te kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Sosyal medyada gündem olan erişim sorununa ilişkin kullanıcılar Türknet çöktü mü, Türknet erişim sorunu ne gibi soruları araştırmaya başladı.

07 Ekim 2021 Perşembe 13:35
Türknet çöktü mü? Türknet erişim sorunu ne? Türknet’ten açıklama geldi
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Ülkemizde en çok tercih edilen intenet servis sağlayıcılardan bir tanesi olan Türknet’in dün akşam erişim sorunu yaşadığı görüldü. Kullanıcılar sosyal medyada erişim sorununu dile getirip tepki göstermişti.

Türknet kullanıcıları Türknet neden yok, Türknet çöktü mü sorularını aratmaya başladı. Türknet resmi hesabından konuya ilişkin açıklama geldi.

Türknet neden yok, çöktü mü?

Türknet resmi hesabından 7 Ekim tarihinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Merhaba, yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz."

Söz konusu açıklamaya rağmen Türknet kullanıcılarının müşteri temsilcisine ulaşamadıkları, ulaşanların ise ilgisiz bir tavırla karşılaştıklarını ifade eden yorumlar dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı Türknet’i sert bir diller eleştirdi.


Son Güncelleme: 07.10.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
InternetTurknet
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