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TÜRKKEP KEP başvurusu nasıl yapılır? KEP nedir?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi salgın döneminde daha da önemli bir hale geldi. E-Dönüşüm Güven Kurumu TÜRKKEP, bayi sayısını 200’e yaklaştırdı ve ülkemizde neredeyse tüm şehirlerde hizmet vermeye başladı. KEP’in bu artan önemiyle birlikte birçok kişi TÜRKKEP’e başvuru yapmak istiyor. Peki, TÜRKKEP KEP başvuruları nasıl yapılır? KEP nedir? İşte detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 21:46
TÜRKKEP KEP başvurusu nasıl yapılır? KEP nedir?
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Dijitalleşmedeki artış ve teknolojideki gelişmeyle birlikte çalışma hayatı ile işlerin yapılışı da değişmeye başlıyor. Tüm ticari, hukuki yazışmalar ile belgelerin paylaşımını, yollandığı şekilde koruyan, iletimini deliller ile ispatlayan ve gönderilmiş olan içerikte değişim yapılmamasını ve güvenli olmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta sistemi, iş hayatındaki güven ve işleyişin sağlığı bakımından her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Özellikle son dönemlerde daha çok gündemde olan Kayıtlı Elektronik Posta, ticari kuruluşların dışında artış gösteren kişisel kullanım oranlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Salgınla beraber dijital çağın avantajlarından daha fazla yararlanan şirketler, uzaktan çalışma sistemiyle bütün işlerin online olarak yürütülmesiyle Kayıtlı Elektronik Posta’ya hızlı bir şekilde geçiyor. Çalışma hayatını belli bir disiplin ile yürüten ve şirketlerdeki maliyet faydalarıyla öne çıkmayı başaran Kayıtlı Elektronik Posta, bütün bu getirilerine rağmen tüm yönleriyle yeteri kadar bilinmemekte. Hem hizmet kalitesi açısından hem de şirketler için özel olarak tasarladığı çözümlerle bilinen TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Postayla alakalı bilinmeyen yönlerle beraber avantajları ve işleyişi de ele almakta. TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, Kayıtlı Elektronik Posta’nın yararlarının salgın dönemiyle beraber daha net olarak görüldüğünü ve salgın döneminde yeni dünyanın dijital ortamla şekil alacağı gelecek zamanda Kayıtlı Elektronik Posta sahibi olmayan kimsenin kalmayacağını belirtiyor.

Dijital dünyanın çözümü Kayıtlı Elektronik Postada

Kayıtlı Elektronik Postanın en net anlatımı iade ve taahhütlü gönderiler gibi deliller üretebilen, kullanabilmek için e-İmza şartı olan ve yasal olarak da geçerli olan e-Posta’dır. KEP, resmi yazışmalar veya satış sözleşmeleri, iş akitleri vb. pek çok değerli evrak akışının dijital alanda güvenilir ve seri olarak sağlandığı sistemdir. Kayıtlı Elektronik Posta kullanmakta olan kurum veya kişilerin iş ya da kamuyla olan yazışmalarının yürütülmesi adına fiziki bir adres gerekmiyor. Gerekli olan yalnızca Kayıtlı Elektronik Posta adresi ile intenet bağlantısıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta hangi alanlarda kullanılıyor?

Kayıtlı Elektronik Posta sayesinde tüm bildirim ile gönderiler herhangi bir bankanın şubesine, notere veya adliyeye gitmeye gerek kalmadan elektronik ortam ile güvenli ve yasal olarak yürütülebilmekte.

Kimler Kayıtlı Elektronik Posta kullanabiliyor?

  • Noter aracılığıyla iadeli taahhütlü postayla giden bir evrak en az iki iş günü içerisinde alıcıya ulaşırken, Kayıtlı Elektronik Postayla bu süre birkaç saniyeye iniyor. Ayrıca noterden yapılmış işlemlere göre Kayıtlı Elektronik Posta hemen hemen %99 oranında maliyetten tasarruf sağlamaya yarıyor.
  • Şirketlerin, bütün resmi sözleşmeleri, finansal süreçleri ve İK yönetimlerini KEP’le resmi şekilde online yönetme imkanları var. Kişiler de ihtiyaçlarının çoğunu KEP’le herhangi bir yere gitmeye gerek kalmadan çözebiliyorlar. Mesela, bir veli okula kayıt sözleşmesini okula gitmesine gerek kalmadan KEP’le yapabilir.
  • Ev sahipleri kiracıları ile bütün işlerini KEP’le yürütebiliyor.
  • Bankaya ödeme talimatı verme, fatura itirazı gibi işlemler Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla bilgisayar veya cep telefonundan atılan mobil imzayla halledilebiliyor.
  • Uzaktan ticarette satıcıyla alıcı hem sözleşmeyi hem de siparişleri KEP’le gönderebiliyor.
  • Şirketlerin; bayiler, tedarikçiler ya da çalışanlarıyla bütün iletişimlerin KEP’le yapıp yasal haklarını koruma altına alma imkanları bulunuyor.
  • Kamu kurumlarıyla elektronik yazışma (EYP 1.3 ile EYP 2.0) yapmayı isteyen tüm kurumları ile şirketler.

Kayıtlı Elektronik Posta kullanmanın faydaları nelerdir?

  • Online ortamlarda alınmış ve gönderilmiş olan tüm Kayıtlı Elektronik Posta iletileri, mahkemelerde delil niteliğine sahiptir. Okunmama, ulaşmama ya da spam gibi sorunlar KEP sayesinde yaşanmıyor.
  • Kayıtlı Elektronik Posta, kişiye iletilmesi sonrasında 24 saatte okunmuş olarak kabul edilir. Sözleşmesel pek çok yükümlülük böylelikle notere gitmeden yerine getirilmiş oluyor.
  • Kayıtlı Elektronik Posta zaman tasarrufu sağlarken, lojistik ile idari maliyet konusunda da avantaj yaratmakta. Hem gönderi de hem de depolama maliyetinde çok önemli tasarruf etme imkanı yaratıyor. Posta, arşiv, kargo, baskı, noter vb. masrafları siliyor. Kağıt israfı olmadığından dolayı Kayıtlı Elektronik Posta doğa dostudur.
  • e-Saklama ortamlarıyla entegre edildiği zaman geriye yönelik evrak takibiyle veri akışında hızlandırma sağlıyor.
  • Zaman ile mekan bağımsızlığını sunuyor ve aynı zamandı seri işlemler yapıyor.
  • Meydana gelen kişisel hatalar en aza iniyor. Şirketlerin disiplinini sağlarken bireylere olan bağımlılığı en aza indiriyor.
  • Kayıtlı Elektronik Posta iletisi sayesinde oluşturulan deliller yirmi seneye kadar güven içinde saklanabiliyor.

TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta nasıl alınıyor?

Bayi sayısını neredeyse 200’e ulaştıran ve ülkemizde neredeyse her şehirde hizmetlerine devam eden TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta alma isteğinde olan müşterilere yerinde hizmet imkanı da sunuyor. Kayıtlı Elektronik Posta almak için TÜRKKEP’e ait intenet adresinden https.//turkkep.com.tr/on-basvuru/kayitli-elektronik-posta-on-basvuru/ formu doldurularak kolay bir şekilde Kayıtlı Elektronik Posta alınabiliyor. Online yapılan başvurunun haricinde ülkemizin hemen hemen her yerinde bulunan TÜRKKEP bayilerinden de başvuruda bulunularak oldukça kısa bir zamanda Kayıtlı Elektronik Postaya sahip olmak mümkün.

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:46
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