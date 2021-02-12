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Türkiye'nin aya gidecek astronotu nerede ve nasıl eğitim alacak?

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve vatandaşları uzaya insan gönderecek olmanın sevincini yaşıyor. Henüz tam olarak planlama yapılmamasına rağmen uzaya gönderilecek olan kişinin uzun ve sıkı bir eğitimden geçeceği biliniyor.

12 Şubat 2021 Cuma 16:24
Türkiye'nin aya gidecek astronotu nerede ve nasıl eğitim alacak?
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Türkiye uzaya çıkıyor. Uzaya gidecek kişi ise henüz bilinmiyor. Bilinmeyenlerden biri de uzaya gidecek olan kişiye ne denecek. ABD’de uzaya gidenlere Astronot, Ruslar Kozmonot, Çinliler ise Taykonot diyor.

Merak edilen konulardan birisi ise uzaya gidecek olan kişiye nasıl ve ne kadar eğitim verilecek.

Konuya ilişkin açıklama CNN Türk’e konuşan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Tolga Güver’den geldi. Yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi:

 ''Çok ciddi, detaylı uzun bir eğitim süreci gerekiyor. En başta fiziki olarak, sağlık koşulları anlamında çok iyi olması gerekiyor çünkü roket fırlatılırken yüzey çekimi çok fazla olduğu için ciddi bir pilotluk deneyimi gerekiyor. Çünkü uçaklarlarda da sürekli aynı şeye maruz kalınıyor. Bunlarla baş edebilecek fiziki yapıya sahip bir insan gerekecek. Yer çekimsiz ortamda kendini idare edebilmesi önemli olacak. Bu anlamda eğitimler görecek'' 



Son Güncelleme: 12.02.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUzayAstornot
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