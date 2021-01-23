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Türkiye'de Xiaomi üretilecek

Yeni çıkan teşvikle birlikte akıllı telefon markaları Türkiye'de üretim yapma kararı aldı. Hangi markalar Türkiye'de üretim yapacak?

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:48
Türkiye'de Xiaomi üretilecek
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Aralık 2020'de Türkiye'de akıllı telefon üretmeleri için şirketlere teşvik düzenlemesi yapıldı. Alınan bu karardan sonra diğer markalar gibi Xiaomi'de Türkiye'de telefon üretimi yapma kararı aldı.

 

Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan haberde Xiaomi'nin Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp'u tercih ettiği açıklandı. Salcomp'un İStanbul'un Avcılar ilçesinde fabrikası bulunuyor. İddialara göre Xiaomi yılın ilk çeyreğinde telefon üretimine başlayacak. Giriş seviyesinde telefonlar üretmek ilk hedef olacak. Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

 

Oppo'nun Türkiye'deki yatırımı onaylandı

 

Yeni kararla birlikte birçok firma Türkiye'de telefon üretmeye karar verdi. Oppo'nun Türkiye'de resmi olarak telefon üreteceği doğrulandı. Diğer firmalarda resmi bir açıklama henüz gelmedi.

 

Bazı yatırım iddiaları 

 

Tecno'nun Pendik'te 25 milyon dolarlık yatırım yaptığı,

 

Vivo'nın Anadolu Yakası'nda 20 milyon dolarlık yatırım yaptığı,

 

Samsung'un Esenyurt'ta Sunny ile,

 

TCL'nin Çerkezköy'de Arçelik ile yatırım yaptığı konuşuluyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiTürkiyeAvcılarOppo
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