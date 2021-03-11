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Türkiye'de üretimine başlayan Xiaomi telefonlar Nisan ayından raflarda!

Çin'li dünya devi Xiaomi'nin Türkiye'de kurulan fabrikasında telefonların üretime başladığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, telefonların Nisan ayından itibaren satışlarının başlanacağını duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 12:00
Türkiye'de üretimine başlayan Xiaomi telefonlar Nisan ayından raflarda!
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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da bulunan üretim tesisini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Yanındaki üst düzeyden yetkililerle fabrikayı gezen Varank, fabrikanın tam kapasite ile üretime başlanıldığında yaklaşık 2 bin vatandaşımızın istihdam kazanacağını söyleyerek bir global teknoloji firması olan Xiaomi'nin üretime başladığını ve çıkan ürünlerin ise Nisan ayından itibaren Türkiye pazarındaki raflarında yer alacağını bildirdi.

15 bin metrekare gibi kapalı bir alanda üretimin yapılacağını söyleyen Bakan Varank, 7 bin 500 metrekare gibi bir alanı da temiz oda olarak oluşturduklarını ve telefon üretimleri SKD veya CKD'den başladıklarını belirterek bu yılın sonuna kadar da fabrikanın CKD yatırımlarını tamamlayacaklarını düşündüklerini belirtti. Tuzla'daki bu üretim tesisinde tam kapasite ile birlikte üretim başladığında yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşılabileceğinin altını çizen Bakan Mustafa Varank, ayrıca tam kapasitede yaklaşık 2 bin kişinin de istihdam sağlanacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankXiaomiüretim TesisiXiaomi Satış Tarihi
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