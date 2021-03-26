Türkiye'de otomobil üretimini sonlandıran Honda, tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devrediyor!

Japon otomobil devi Honda, Türkiye'de otomobil üretimini durduracağını açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Gebze'de bulunan tesislerin HABAŞ Topluluğu'na devredilmesine karar verildiği bildirildi.
1992 yılında Türkiye'ye gelen ve o yıldan bugüne Türkiye'de faaliyet içerisinde olan Honda, sadece otomobil üretimini sonlandırdığını müşterilerine pazarlama ile birlikte satış ve satış sonrasında gerçekleşen operasyonlarda hizmet vermeye devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, faaliyetlerin bundan sonraki süreçte İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük merkez binasından devam edeceği kaydedildi.
Son Güncelleme: 26.03.2021 22:24