Türkiye'de otomobil üretimini sonlandıran Honda, tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devrediyor!

Japon otomobil devi Honda, Türkiye'de otomobil üretimini durduracağını açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Gebze'de bulunan tesislerin HABAŞ Topluluğu'na devredilmesine karar verildiği bildirildi.

Türkiye'de otomobil üretimini sonlandıran Honda, Gebze'de buluna üretim tesisleriyle ilgili yeni bir karar alındığını bildirirken devri hakkında HABAŞ Topluluğu ile anlaşma yapıldığı ve tesislerin kısa süre içerisinde yeni şirkete devrinin gerçekleşeceği açıklandı. Tesis devri ile ilgili yapılan yazılı açıklamada Honda Türkiye A.Ş.'ye ait Gebze'de üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğu bünyesine geçmesi için iki şirket arasında bir anlaşma yapıldığı ve taraflar arasında yapılan anlaşma sonucunda ise söz konusu taşınmazın Eylül ayından sonra gerçekleşeceği belirtildi.

1992 yılında Türkiye'ye gelen ve o yıldan bugüne Türkiye'de faaliyet içerisinde olan Honda, sadece otomobil üretimini sonlandırdığını müşterilerine pazarlama ile birlikte satış ve satış sonrasında gerçekleşen operasyonlarda hizmet vermeye devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, faaliyetlerin bundan sonraki süreçte İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük merkez binasından devam edeceği kaydedildi.