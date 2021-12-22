Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?

Günlük hayatımızda Google üzerinden çoğu araştırmaları yapmaktayız. Google’da en çok arananlar merak edilmektedir. Google’da en çok aranan konular nedir?

Türkiye’de intenette en çok arananlar

Avrupa İstatistik Ofisi, verilerinden elde edilen bilgilere dayanarak, her ülkenin durumuna göre online olarak nasıl vakit geçirdiğimiz netleşti. Bu nedenle geçtiğimiz yılın son üç ayında Avrupa Birliği'nde 16-74 yaşındaki gencin çevrimiçi olma süresi belirlendi ve intenet kullanıcılarının %75'i çevrimiçi haber sitelerini geziyor, gazete ve haber dergilerini okuyordu. İnsanların %74'ü intenet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izliyor, %61'i müzik dinliyor ve %34'ü oyun oynuyor veya indiriyor. Finlandiya ve Malta'nın ülke genelinde en fazla TV veya video izleyici sayısına sahip olduğu ve %95'e ulaştığı, Türkiye'nin ise %74'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'de oynanan online oyunların oranı %36'nın üzerindedir.

İntenet üzerinde yayınlanan reklamlar daha fazla etkili olmaktadır. Türkiye’de video,dizi ve film izleme platformları Google üzerinden en çok aranlar arasında yer almaktadır.