Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!

Türkiye'ye temsilcilik ataması hakkında herhangi bir adım atmayan Twitter'a reklam yasağı geldi. Periscope ve Pinterest isimli sosyal medya platformlarının da temsilci atamadığı bildirilirken Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Twitter ve diğer platformlara Türkiye'den reklam verilmesi durduruldu.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte temsilci ataması yapmayan söz konusu sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alma işlemleri durduruldu. Twitter, Periscope ve Pinterest gibi ağların etkilendiği karara ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda temsilciliklerini bildirmeyen Twitter ve diğer sosyal ağların en kısa zamanda gerekli adımları atmalarını ve yükümlülüklerine uymaları gerektiğini söyledi.