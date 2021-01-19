Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!

Türkiye'ye temsilcilik ataması hakkında herhangi bir adım atmayan Twitter'a reklam yasağı geldi. Periscope ve Pinterest isimli sosyal medya platformlarının da temsilci atamadığı bildirilirken Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Twitter ve diğer platformlara Türkiye'den reklam verilmesi durduruldu.

Türkiye'de sosyal medya yasası ile ilgili kanunda yurt dışı yayın yapan platformların Türkiye'ye temsilci araması ile ilgili kararın yasalaşması sonucu şirketlere 19 Ocak 2020 Salı gününe kadar temsilci atamaları yapmaları istenmişti. Bu güne kadar bir çok sosyal medya platformu, söz konusu karar ilişkin temsilci atama işlemlerini başlatmıştı. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağları kendilerine bildirilen süre içinde Türkiye'yegerçekleştirmediler.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte temsilci ataması yapmayan söz konusu sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alma işlemleri durduruldu. Twitter, Periscope ve Pinterest gibi ağların etkilendiği karara ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda temsilciliklerini bildirmeyen Twitter ve diğer sosyal ağların en kısa zamanda gerekli adımları atmalarını ve yükümlülüklerine uymaları gerektiğini söyledi.