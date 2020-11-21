Turkcell'den müşterilerine özel kampanya! Telefon fiyatlarında büyük inidirim!

Abone sayısı açısından Türkiye'nin en büyük iletişim şirketi Turkcell olmaktadır. Turkcell, müşterilerine farklı etkinliklerle uygun fiyatlı telefonlar sağlıyor. Turkcell, bu hizmetlere yeni bir özellik ekledikten sonra web sitesinde satılan telefonlarda indirim yaptı. Bu indirimler kullanıcıları ve müşterileri bu haberden sonra kampanyaya ilgi göstermeye başladı.

Özellikle Samsung cep telefonlarında yüksek oranda indirimler var. Bu indirimler, yeni bir telefon almak ve sevdiklerine telefon hediye etmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Turkcell'in indirimi sadece Samsung ürünlerini değil, web sitesinde satılan diğer ürünleri de kapsıyor.

Stoklar tükenmeden bu ürünleri Turkcell'de bulabilirsiniz. İndirimli ürünlerden bazılarının fotoğraflarını aşağıda paylaşacağız. Detaylı bilgi ve ürün fiyatlandırma koşulları Turkcell web sitesinde bulabilirsiniz.