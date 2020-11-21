Turkcell'den müşterilerine özel kampanya! Telefon fiyatlarında büyük inidirim!

Abone sayısı açısından Türkiye'nin en büyük iletişim şirketi Turkcell olmaktadır. Turkcell, müşterilerine farklı etkinliklerle uygun fiyatlı telefonlar sağlıyor. Turkcell, bu hizmetlere yeni bir özellik ekledikten sonra web sitesinde satılan telefonlarda indirim yaptı. Bu indirimler kullanıcıları ve müşterileri bu haberden sonra kampanyaya ilgi göstermeye başladı.
Stoklar tükenmeden bu ürünleri Turkcell'de bulabilirsiniz. İndirimli ürünlerden bazılarının fotoğraflarını aşağıda paylaşacağız. Detaylı bilgi ve ürün fiyatlandırma koşulları Turkcell web sitesinde bulabilirsiniz.
Son Güncelleme: 21.11.2020 21:09