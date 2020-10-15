Turkcell'den günlük 5 GB bedava internet kampanyası

Türkiye’nin en büyük GSM şirketlerinden olan Turkcell müşterilerini memnun etmek için yeni kampanyalarını hayata geçirmeye başladı. Turkcell anlaşmalı bankalarla fatura ödemesi yapan müşterilerine 5 GB’a kadar bedava intenet vermeye başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen faturalı hat sahiplerinin aylık fatura ödemelerini müşterisi olduğu bankadan otomatik ödeme talimatıyla yapması gerekmektedir.
5 GB bedava intenet kampanyası sadece Turkcell faturalı hat sahiplerini kapsamaktadır. Bedava intenet almak isteyen kişilerin ilk fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı üzerinden yapması gerekmektedir. Otomatik ödeme sonrasındaki ilk ayda 5 GB bedava intenet hat sahiplerine tanınmaktadır.
Turkcell 5 GB Bedava İntenet Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?
Turkcell’den günlük 5 GB bedava intenet almak isteyen faturalı hat kullanıcılarının ödemelerini 23.07.2020 tarihinden sonra yapmış olması gerekmektedir. Daha önde kampanya kapsamında bedava intenet alan kişiler 5 GB intenet alamazlar.
Kampanya için gerekli şartları sağlayan kişilere SMS ile bilgi verilmektedir ve günlük 5 GB bedava intenet hatlarına tanımlanmaktadır.