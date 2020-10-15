Turkcell'den günlük 5 GB bedava internet kampanyası

Türkiye’nin en büyük GSM şirketlerinden olan Turkcell müşterilerini memnun etmek için yeni kampanyalarını hayata geçirmeye başladı. Turkcell anlaşmalı bankalarla fatura ödemesi yapan müşterilerine 5 GB’a kadar bedava intenet vermeye başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen faturalı hat sahiplerinin aylık fatura ödemelerini müşterisi olduğu bankadan otomatik ödeme talimatıyla yapması gerekmektedir.

5 GB bedava intenet kampanyası sadece Turkcell faturalı hat sahiplerini kapsamaktadır. Bedava intenet almak isteyen kişilerin ilk fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı üzerinden yapması gerekmektedir. Otomatik ödeme sonrasındaki ilk ayda 5 GB bedava intenet hat sahiplerine tanınmaktadır.

Turkcell 5 GB Bedava İntenet Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

Turkcell bu kampanya için belli bir üst limit belirledi ve toplamda 150 bin kişinin bu kampanyadan yararlanabileceğini açıkladı. Kotanın dolması halinde diğer kullanıcılar bedava intenet alamazlar. 5 GB bedava intenet kullanıcılara sadece bir kereye mahsus olacak şekilde verilmektedir.

Turkcell’den günlük 5 GB bedava intenet almak isteyen faturalı hat kullanıcılarının ödemelerini 23.07.2020 tarihinden sonra yapmış olması gerekmektedir. Daha önde kampanya kapsamında bedava intenet alan kişiler 5 GB intenet alamazlar.

Kampanya için gerekli şartları sağlayan kişilere SMS ile bilgi verilmektedir ve günlük 5 GB bedava intenet hatlarına tanımlanmaktadır.