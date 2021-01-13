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Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için numara gizleme ve özel numaradan gizli arama nasıl yapılır?

Gizli numaradan arama, bütün operatörlerde kullanılan bir özelliktir. Numaranızı istediğiniz zaman gizlemeniz istediğiniz zaman gizliliği kaldırmanız mümkündür. Gizleme işlemi için belirli kodlar bulunmaktadır. Firmaların kendi uygulamaları üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmek de mümkündür.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:16
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için numara gizleme ve özel numaradan gizli arama nasıl yapılır?
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Özel numara arama işlemi, bütün GSM operatörlerinden yapılabilmektedir. Numaranızı gizleyerek birini aradığınız zaman o kişinin telefonunda ‘’Gizli Numara’’ veya ‘’Bilinmeyen Numara’’ şeklinde bir yazı görünecektir. Bu aramanın gerçekleşmesi için aradığınız kişinin gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmesi gerekmektedir. Özelden arama işlemi yapmak için bütün GSM ‘ lerin kendilerine ait kodlarından faydalanılabilmektedir. Bu kodları tuşladığınız zaman numaranız gizlenir, istediğinizde numara yine görünür hale gelebilmektedir. İntenet üzerinden ya da firmaların mobil uygulamaları sayesinde numara gizleme işlemi gerçekleştirilebilir. İşletim sistemi ve operatörlere göre ayaların hepsi altta bulunmaktadır.

Özel numaradan arama nasıl gerçekleşir? (Bütün operatörler)

Turkcell ve Vodafone operatörlerinde aranacak numaranın başına #31# ekleyerek numara tuşlanmalıdır.  Bu işlem yapıldığında arama gerçekleşmiyorsa kişi özel numaradan arama kabul etmemektedir.

Bütün operatörler için #31# tuşlamasıyla gizliden arama yapmak mümkündür. Mobil uygulamalar sayesinde ayar yapılarak gizli numara açma işlemi gerçekleşmektedir.  Vodafone için Vodafone Yanımda, Turkcell için Dijital Asistan uygulamaları kullanılabilmektedir.

Turkcell özel numara arama ayarı nedir?

Mobil uygulamadan faydalanarak tüm operatör ayarlarını yapmak mümkündür. Bu uygulama sayesinde özel numaradan çağrı kabul ayarları da yapılabilmektedir.

Dijital Operatör yoluyla ayar değişikliği:

  • Uygulamada oturum açılır
  • Ayarlar kısmından ‘’Hat Ayarları’’ bölümüne girilmelidir
  • Açılan sayfada özel numara ayarları yapmak mümkündür

Vodafone özel numara arama ayarı nedir?

Vodafone Yanımda uygulaması sayesinde birçok işlem yapılabilmektedir.  Ayarlar kısmına giriş yapılarak, hat ayarlarında kalıcı değişiklik gerçekleştirilmelidir.

Telefondan gizli numara arama ayarları nasıl değiştirilir?

Ayarlar işletim sistemine göre değişmektedir. İOS ve Android işletim sisteminde farklılıklar vardır. Arama Ayarları veya Çağrı Ayarları kısmına giriş yapılmalıdır.

Android işletim sistemi için

  • Ayarlara girilmelidir
  • Arama Ayarları kısmına, devamında Ek Ayarlar sayfasına girilmelidir
  • Numarayı Gizle kısmına girilmelidir

Siz düzenleme getirene kadar ayarlar sabit kalmaktadır.

 İOS için

Ayarlar – Telefon – Aramalar- Numaramı Göster adımları takip edilmelidir.  Karşı taraf gizli numaradan çağrı kabul etmiyorsa bu işlem anlamsızdır.

Özel numaradan aramalar hakkında merak edilenler

Özel numaranın kime ait olduğu öğrenilebilir mi?

Hukuksal bir yaptırımla bu kişiyi tespit etmek mümkündür.  Bu durumda mahkeme kararı şarttır.

Türk Telekom özel numaradan arama nasıl kapatılır?

*253# tuşlaması yapılarak özel numaradan çağrı kabul edilip edilmediği öğrenilmektedir.  Aynı tuşlamayla çağrı kabul ayarlarını açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.01.2021 10:16
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Anahtar Kelimeler:
özel NumaraNumara Gizleme
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