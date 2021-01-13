Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için numara gizleme ve özel numaradan gizli arama nasıl yapılır?

Özel numara arama işlemi, bütün GSM operatörlerinden yapılabilmektedir. Numaranızı gizleyerek birini aradığınız zaman o kişinin telefonunda ‘’Gizli Numara’’ veya ‘’Bilinmeyen Numara’’ şeklinde bir yazı görünecektir. Bu aramanın gerçekleşmesi için aradığınız kişinin gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmesi gerekmektedir. Özelden arama işlemi yapmak için bütün GSM ‘ lerin kendilerine ait kodlarından faydalanılabilmektedir. Bu kodları tuşladığınız zaman numaranız gizlenir, istediğinizde numara yine görünür hale gelebilmektedir. İntenet üzerinden ya da firmaların mobil uygulamaları sayesinde numara gizleme işlemi gerçekleştirilebilir. İşletim sistemi ve operatörlere göre ayaların hepsi altta bulunmaktadır.

Özel numaradan arama nasıl gerçekleşir? (Bütün operatörler)

Turkcell ve Vodafone operatörlerinde aranacak numaranın başına #31# ekleyerek numara tuşlanmalıdır. Bu işlem yapıldığında arama gerçekleşmiyorsa kişi özel numaradan arama kabul etmemektedir.

Bütün operatörler için #31# tuşlamasıyla gizliden arama yapmak mümkündür. Mobil uygulamalar sayesinde ayar yapılarak gizli numara açma işlemi gerçekleşmektedir. Vodafone için Vodafone Yanımda, Turkcell için Dijital Asistan uygulamaları kullanılabilmektedir.

Turkcell özel numara arama ayarı nedir?

Mobil uygulamadan faydalanarak tüm operatör ayarlarını yapmak mümkündür. Bu uygulama sayesinde özel numaradan çağrı kabul ayarları da yapılabilmektedir.

Uygulamada oturum açılır

Ayarlar kısmından ‘’Hat Ayarları’’ bölümüne girilmelidir

Açılan sayfada özel numara ayarları yapmak mümkündür

Vodafone özel numara arama ayarı nedir?

Dijital Operatör yoluyla ayar değişikliği:

Vodafone Yanımda uygulaması sayesinde birçok işlem yapılabilmektedir. Ayarlar kısmına giriş yapılarak, hat ayarlarında kalıcı değişiklik gerçekleştirilmelidir.

Telefondan gizli numara arama ayarları nasıl değiştirilir?

Ayarlar işletim sistemine göre değişmektedir. İOS ve Android işletim sisteminde farklılıklar vardır. Arama Ayarları veya Çağrı Ayarları kısmına giriş yapılmalıdır.

Android işletim sistemi için

Ayarlara girilmelidir

Arama Ayarları kısmına, devamında Ek Ayarlar sayfasına girilmelidir

Numarayı Gizle kısmına girilmelidir

Siz düzenleme getirene kadar ayarlar sabit kalmaktadır.

İOS için

Ayarlar – Telefon – Aramalar- Numaramı Göster adımları takip edilmelidir. Karşı taraf gizli numaradan çağrı kabul etmiyorsa bu işlem anlamsızdır.

Özel numaradan aramalar hakkında merak edilenler

Özel numaranın kime ait olduğu öğrenilebilir mi?

Hukuksal bir yaptırımla bu kişiyi tespit etmek mümkündür. Bu durumda mahkeme kararı şarttır.

Türk Telekom özel numaradan arama nasıl kapatılır?

*253# tuşlaması yapılarak özel numaradan çağrı kabul edilip edilmediği öğrenilmektedir. Aynı tuşlamayla çağrı kabul ayarlarını açabilirsiniz.