Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörlerinde mobil ödeme kapatma işlemleri

GSM operatörleri üzerinden hat ile anlaşmalı kurumlara hizmet veya mal karşılığı ödeme yapılabiliyor. Bu ödemeler bazen otomatik olarak yapıldığından kullanıcılar ödemeleri nasıl iptal edeceklerini merak ediyor.

Mobil ödeme nedir?

Hattınız ile anlaşmalı bir kuruma nakit veya kart kullanmadan operatör üzerinden ödeme yapmak mobil ödemedir. Bu ödemeler hızlı ve pratik olduğundan tercih edilmektedir. Faturalı hat sahiplerinin ödemeleri faturalarına yansırken, faturasız hat sahiplerinin bakiyelerinden bu ödemeler kesilir. Yapılan harcamalar genellikle oyun, alışveriş veya program satın almalardan oluşuyor. Bu alışverişin ardından otomatik olarak bazı uygulamalar ücret kesimi yapabiliyor. Bunu önlemek için kullanıcılar ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Türk Telekom mobil ödeme açma ve kapatma

Vodafone mobil ödeme kapatma

Türk Telekom hat sahipleri mobil ödemeye karşı hatlarını mobil uygulama üzerinden açıp kapatabiliyor. Bunun yanı sıra 5555’e MOBİLODEME KAYIT yazarak hattınızı işleme açabilirsiniz.

Vodafone kullanıcıları mobil ödemeye kapatmak için MOBILODEME KAPAT yazıp 7878’e mesaj atmalıdır. Aynı şekilde açmak için MOBILODEME AÇ yazarak mesaj atılmaktadır.

Turkcell mobil ödeme kapatma

Turkcel hat sahipleri hattını mobil ödemeye kapatmak için MOBILODEMEKAPAMA yazarak 5522’ye kısa mesaj atmalıdır. Açmak için iseyine MOBILODEMEAC yazarak açabiliyor.