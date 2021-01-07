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Turkcell TV Plus nasıl kullanılır? Turkcell TV+ paketleri ve fiyatları

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcısı ve operatörlerinden biri olan Turkcell'in müşterilerine sunduğu dijital TV platformu TV Plus herkes tarafından ilgi görüyor. TV Plus'ın nasıl kullanıldığını ve paket fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 03:16
Turkcell TV Plus nasıl kullanılır? Turkcell TV+ paketleri ve fiyatları
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Bugünlerde gelişen teknoloji ile beraber intenet servis sağlayıcıları dijital TV platformlarını müşterileri ile buluşturuyor. Birçok imkana sahip olan bu dijital TV’ler izlenemeyen dizi, maç, film ve diğer programları ister kaydediyor ister geri sararak izleyebiliyorsunuz.

Son yıllarda en çok tutulan dijital TV platformlarından olan Turkcell TV Plus, 150’den fazla yerli ve yabancı kanal ve birçok film ile birlikte müşterilerine sunuyor. TV Plus’ı sadece televizyon değil bilgisayarlarda, tabletlerde ve cep telefonlarında istediğiniz anda ulaşabiliyorsunuz.

Turkcell TV Plus nedir?

Turkcell’in 2012 senesinde çıkardığı bir dijital TV platform olan Turkcell TV Plus; 150’den fazlai yerli ve yabancı kanala erişim fırsatı veriyor. Ayrıca TV Plus üyeleri ücretli ve ücretsiz olarak film izleyebiliyorlar.

Bütün televizyon yayınları IPTV teknolojisi ile seyircinin karşısına çıkıyor ve bu yayınları Turkcell Superonline fiber alt yapısı güvencesi ile yayınlıyor. 4K çözünürlüğe sahip yayınlar, yüksek çözünürlükleri, ses ve görüntü kaliteleriyle seyircileri mutlu ediyor.

Turkcell müşterileri, www.turkcell.com.tr adresinden istedikleri TV Plus paketini seçerek satın alabiliyorlar.

Turkcell TV Plus nasıl kullanılır?

TV+ mobil uygulamayı akıllı telefonlara Google Play Store veya Apple Store’dan kolayca indirebilirsiniz. Bilgisayardan, tabletden veya akıllı televizyonunuzdan TV+ platformuna girerek istediğiniz anda erişebilirsiniz.

Android cihazlarda Android 5.0 ve üstü işletim sistemi gerekirken Apple cihazlar da IOS 10.0 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlar Turkcell TV+ girebilir ve kanalları izleyebilir.

Turkcell TV Plus paket ve fiyatları nelerdir?

Turkcell TV Plus’da üç ana paket bulunurken ayrıca başka farklı paketleride bulunuyor.TV Plus paket ve fiyatları şöyle;

Yıllık Premium TV Paketi

12 aylık taahhüt veren üyelerin yararlandığı bu pakette premium içerikleri bulunuyor. Ayrıca üyelere TV Plus’da geçerli olmak üzere 10 GB intenet hediye ediyor. Bu premium paketin aylık ücreti 12.90 TL’dir.

Yıllık Giriş TV Plus Paketi

12 aylık taahhüt veren üyeler bu pakette sadece giriş seviyesi içeriler yer alıyor ve paketin aylık ücreti 9.90 TL’dir. Giriş  TV Plus paketinde geçerli olacak 5 GB intenet hediye veriliyor.

Premium TV Plus Paketi

Sadece aylık olarak düzenlenen paketin aylık ücreti 17.99 TL’dir. Bu pakete üye olanlara 1 GB intenet hediye ediliyor. Premium TV Plus paketinde ünlü filmler, NBA, Formula 1, Premier Lig, Moto GP, en popüler diziler, yerli ve yabancı kanallar, çocuk, haber, belgesel kanalları ve birçok içerik bulunuyor.

Premium TV Plus paketine PREMIUMTV1GB yazarak 2020’ye kısa mesaj olarak atarak üye olunabiliyor.

Premium TV Plus Paketi(Apple, Google Play Store veya tvplus.com.tr adresinden yapılan üyeliklere özel)

TV Plus platformunu Google Play ya da Apple Store üzerinden indiren veya tvplus.com.tr adresinden üyeliğini kredi kartıyla ödeyip başlatan üyeler, bu paketten yararlanabilir. Premimum TV Plus paketinin içinde bütün kanallar bulunuyor.

Turkcell TV Plus’ta  bunlarında haricindeki diğer paketler şu şekilde;

-Giriş TV Plus 5 GB Paketi aylık ücreti 20.90 TL

-Giriş TV Plus 10 GB Paketi aylık ücreti 30.90 TL

-Giriş TV Plus 15 GB Paketi aylık ücreti 35.90 TL

-Giriş TV Plus 8 GB Paketi aylık ücreti 26.90 TL

-Mini TV Plus Paketi aylık ücreti 11.90 TL

-Giriş TV Plus 30 GB Paketi aylık ücreti 47.90 TL

-Yepyeni Canlı TV Plus 5 GB Paketi aylık ücreti  14.90 TL

-Yepyeni Canlı TV Plus 10 GB Paketi aylık ücreti 24.90 TL

-Temel TV Plus 5GB Paketi aylık ücreti 18.90 TL

Turkcell TV Plus 5 Cihaz Limiti Nedir?

Üyeler TV Plus’a sadece beş değişik cihazla erişebilir. Bu durumda altıncı başka bir cihazdan bu Tv Plus’a girerek izleyemez. Başka bir cihaz ile TV Plus’a giriş yapmak için üyelerin uygulamaya girerek Bana Özel kısmından sağ üstte yer alan profil kısmına tıklayıp yine sağ üstte bulunan ayarlar kısmından aktif cihazlar kısmından silmek istediğiniz cihazı seçerek silin. Bunun ardından yeni cihaz ile giriş yapabilirsiniz.

Turkcell TV Plus Müşteri Hizmetleri numarası nedir?

Turkcell TV Plus üyelikleri ile ilgili veya teknik arıza konusunda müşteri hizmetlerine bağlanıp, bilgi almak isteyen kişiler 532 Turkcell Çağrı Merkezini veya 0850 222 0 222 Superonline Müşteri Hizmetlerini arayabilirler.

Turkcell TV Plus kanalları nelerdir?

TV Plus’ta her yaşa ve her zevke göre 150’den fazla kanalı üyelerine sunuyor. TV Plus’ın bazı kanalları şöyle;

Çocuk kanalları

-Disney Junior

-Minika Çocuk

-Planet Çocuk

-Cartoon Network

-Disney Chanel

- Minika Go

-Baby TV

-Duck TV

Belgesel kanalları

-National Geographic HD

-Davinci Leaning HD

-TRT Belgesel

-National Geographic Wild HD

- Discovery Channel

-Love and Nature HD

-Docubox HD

-English club TV

-Animax

Film kanalları

-Foxlife HD,

-Dizi TV HD,

-Sinema TV Aksiyon HD,

-Filmbox HD

-FX

-Fox Crime

Spor kanalları

-

NBA TV

-S Sport

-S Sport 2

-Euro Sport

-Euro Sport 2

-Automoto



Son Güncelleme: 07.01.2021 03:16
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