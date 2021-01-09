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Turkcell Superbox taahhüt süresi, cayma bedeli sorgulama ve öğrenme işlemleri

Taşınabilir internet olarak tanımlanan, Turkcell Superbox; müşteri sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Büyümeye devam eden Turkcell Superbox ile ilgili müşterilerin aklında bazı sorular oluşuyor. Taahhüt süresi, cayma bedeli gibi sorular, hem Turkcell Superbox kullanıcıları tarafından hem de Turkcell Superbox’a abone olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte bütün bu soruların cevabı...

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:29
Turkcell Superbox taahhüt süresi, cayma bedeli sorgulama ve öğrenme işlemleri
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Turkcell Superbox, kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Taşınabilir intenet özelliğini taşıyan Turkcell Superbox, bu özelliğinden dolayı oldukça ilgi çekiyor. Hem evde, hem iş yerinde hem de gideceğiniz her yere Turkcell Superbox’ı götürerek, intenet keyfinize devam edebilirsiniz. Elektirik erişimi olan ve Turkcell 4.5G baz istasyonu bulunan her yerde, Turkcell Superbox’ı kullanabilirsiniz. Peki, Turkcell Superbox’a nasıl abone olabilirsiniz? Taahhüt ve cayma bedelleri nedir?

 

Taahhüt ve cayma bedeli nedir?

 

Turkcell Superbox’a üye olmak isteyenler belli bir süre Turkcell Superbox’ta kalacaklarına dair taahhüt veriyorlar. Bu taahhütün süresi genellikle 12 ay veya 24 ay oluyor. Kullanıcı bu taahhütle Turkcell Superbox’ı 12 veya 24 ay boyunca iptal etmeyeceğine dair sözleşme imzalıyor.

 

Cayma bedeli ise, taahhütün imzalanmasının ardından sözleşmesini sonlandırmak isteyen müşteriler için geçerli oluyor. 12 veya 24 ay taahhüt imzalayan ancak bu süreden önce aboneliğini sonlandırmak isteyen vatandaşlar, cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor.

 

Cayma bedeli ne kadar?

 

Taahhüt sözleşmesi imzalayan ancak imzaladığı süreden önce aboneliğini sonlandırmak isteyen vatandaşlar, cayma bedeli ödemek durumunda. Bu bedelin ne kadar olduğu ise müşteriler tarafından merak ediliyor.

 

Cayma bedeli, her müşteride farklılık gösterebiliyor. Hangi pakete abone olduğunuz ve taahhüt sürenizin bitişine ne kadar süre kaldığı, bu fiyatı belirliyor.

 

Taahhüt imlazayan ve taahhüt süresini doldurmadan abonelikte çıkmak isteyen müşteri, taahhütün getirdiği indirimlerin ve avantajların parasını ödemek durumunda kalıyor. Aynı zamanda taahhütün sağladığı ücretsiz kurulum da, müşterinin son faturasına ekleniyor.

 

Taahhüt sorgulama

 

Turkcell Superbox üyelerini taahhütlerinin ne zaman başladığını ve ne zaman biteceğini öğrenmek için, Turkcell Superbox müşteri hizmetlerini arayabilir. Aynı zamanda cayma bedelini de öğrenebilir.

 

Turkcell kullanıcısı bir müşteri; 532’yi arayarak müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

 

Turkcell kullanıcı olmayan müşteriler ise 0532 532 00 00 numarasını arayarak, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

 

Taahhüt sürelerinin sonuna gelen müşteriler, müşteri hizmetleri tarafından aranıyor ve kendilerine yeni teklifler yapılıyor. Bu teklifleri kabul eden müşteriler, yine indirimli fiyattan Turkcell Superbox kullanmaya devam ediyor. Teklifleri kabul etmeyenlerin ise abonelikleri sona eriyor.

 

Müşteri hizmetlerinin çağrıları cevap vermeyen ve onlarla görüşmeyen vatandaşların ise taahhütleri bittikten sonra indirimsiz fiyatla abonelikleri devam ediyor.



Son Güncelleme: 09.01.2021 22:29
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TurkcellTurkcell SuperboxTaşınabilir InternetInternet
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