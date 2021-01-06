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Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri

Superbox müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

06 Ocak 2021 Çarşamba 03:01
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
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Turkcell taşınabilir inteneti Superbox son yıllarda kullanımı giderek artan intenet sağlayıcılarından biri oldu. Evde, işyerinde, okulda ve birçok alanda kullanılabilen intenet sağlayıcısının intenet hızının da fiber olması çokça tercih edilmesini sağlıyor.

4.5G sim karlar ile çalışan Superbox’ler her yere taşınabiliyor. 2019 yılında satışa çıkarılan ürünün kullanımı gün geçtikçe artıyor. Superbox, Turkcell baz istasyonlarının sinyal aldığı her yerde 20 mbps hız ile hizmet veriyor.

Turkcell Superbox müşteri hizmetleri numarası 532’dir. 532 numaralı hattı aradıktan sonra yapılan yönlendirmelerle müşteri hizmetlerine bağlanılmaktadır. Bunun yanı sıra 0532 532 00 00 numaralı hat üzerinden de müşteri hizmetlerine bağlanılmaktadır.

Yukarıdaki numaralarda telesekreter birçok hizmeti alanında bilgi verip zaman kaybetmenize neden olabilir. Direk olarak müşteri hizmetlerine bağlanmak için yukarıdaki numaralardan herhangi birini aradıktan sonra telesekreterin sesiyle birlikte 2 tuşuna tıklayın.

Sadece 2 tuşuna tıklayarak müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanabilirsiniz.

Superbox müşteri hizmetlerine bağlanmak için ise 532 veya 532 00 00 numaralarından birini arayın. Daha sonra telesekreter sesiyle 1 tuşuna basın. Ardından 6 rakamını tuşlayın. Önce 1 daha sonra 6 rakamını tuşladıktan sonra müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanabilirsiniz. Söz konusu rakamları tuşlarken, 1-2 saniye bekleyerek tuşlamaya yapın.

Çağrı merkezleri üzerinden işleminizin yapılamaması durumunda en yakın Turkcell bayisine giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine bağlanma süresi koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yoğunluklar kapsamında 15-20 dakika kadar sürebilir.

Müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilen işlemler ise şu şekildedir;

Abonelik işlemlerine ilişkin bilgi almak,

Sözleşme bitiş tarihini öğrenmek,

Aylık fatura bilgisini öğrenmek ve ödeme yapmak,

İntenetle ilgili kesinti, yavaşlama vb gibi konularda yardım almak,

Mevcut kampanya veya diğer kampanyalarla ilgili bilgi almak.



Son Güncelleme: 06.01.2021 03:01
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TurkcellSuperbox
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