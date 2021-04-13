İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?

Turkcell’den Ramazan’a özel kampanya! Turkcell Ramazan’a özel internet kampanyası düzenliyor. Turkcell’in Ramazan kampanyası hakkında daha fazla bilgiyi haberimizden edinebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 16:33
Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?
Takip Et:

Her yıl Ramazan ayı içerisinde birçok ücretsiz intenet ve dakika gibi kampanyalar düzenlemekte olan Turkcell, bu sene de kullanıcılarına birçok hediye dağıtıyor. Turkcell 2021 Ramazan ayında kullanıcılarına bedava 2 GB intenet dağıtıyor. Kampanyadan Turkcell’in Dijital Operatör uygulamasına girerek Turkcell Ramazan’a Özel İntenet sekmesinden 2GB bedava intenetinizi alabilirsiniz. Turkcell’in faturalı, faturasız ve hazır kart kullanıcıları bu kampanyadan yararlanabilirler.

 

Turkcell’den Ramazan’a özel Sahur Paketi

Turkcell’in Bip uygulamasını kullanarak saat 02:00-05:00 arası 5 kişiyle 1GB intenet üzerinden mesajlaşabilecekler. Salla Kazan üzerinden kazanılan hediyeler ise 2 kata çevrilip istediğimiz bir kişiye gönderilebilecek.




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TurkcellRamazanSalla KazanDijital Operatör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ramazan kampanyaları ve internet hediye kampanyaları 2021
Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ramazan kampanyaları ve internet hediye kampanyaları 2021
Vodafone Dijital Koruma servisi nedir? Dijital koruma paketi nasıl iptal edilir?
Vodafone Dijital Koruma servisi nedir? Dijital koruma paketi nasıl iptal edilir?
Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar 2021 Oyna para kazan oyunları
Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar 2021 Oyna para kazan oyunları
PUBG Mobile bedava UC kodları
PUBG Mobile bedava UC kodları
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
PUBG: New State fragmanı
PUBG: New State fragmanı

Popüler Haberler

Oruçluyken merhem ve krem sürülür mü? El kremi sürmek orucu bozar mı?
Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?
CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Rüyada araba alma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2021
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin anlamı
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi alma şartları nelerdir?
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
Saç boyamak orucu bozar mı?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Vodafone Dijital Koruma servisi nedir? Dijital koruma paketi nasıl iptal edilir?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
İftara saat kaçta, ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 oruç açma iftar vaktitleri
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri
Kunut duası nasıl okunur? Kunut duasının Türkçe Arapça okunuşu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.