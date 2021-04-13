Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?

Her yıl Ramazan ayı içerisinde birçok ücretsiz intenet ve dakika gibi kampanyalar düzenlemekte olan Turkcell, bu sene de kullanıcılarına birçok hediye dağıtıyor. Turkcell 2021 Ramazan ayında kullanıcılarına bedava 2 GB intenet dağıtıyor. Kampanyadan Turkcell’in Dijital Operatör uygulamasına girerek Turkcell Ramazan’a Özel İntenet sekmesinden 2GB bedava intenetinizi alabilirsiniz. Turkcell’in faturalı, faturasız ve hazır kart kullanıcıları bu kampanyadan yararlanabilirler.

Turkcell’den Ramazan’a özel Sahur Paketi

Turkcell’in Bip uygulamasını kullanarak saat 02:00-05:00 arası 5 kişiyle 1GB intenet üzerinden mesajlaşabilecekler. Salla Kazan üzerinden kazanılan hediyeler ise 2 kata çevrilip istediğimiz bir kişiye gönderilebilecek.