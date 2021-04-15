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Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dijital GSM operatörleri çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Turkcell Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor. Turkcell Ramazan ayı salla kazan kampanyası merak ediliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:29
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
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Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanlar için mübarek olan bu özel ayda GSM operatörleri çok çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dijital GSM operatörleri çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Turkcell Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor. Turkcell Ramazan ayı salla kazan kampanyası merak ediliyor.

Turkcell Salla Kazan kampanyası 9 Nisan 2021 tarihi ile 13 Mayısıs 2021 tarihleri arasını kapsayacak. Turkcell Dijital Operatör indiren müşterilere özel Salla Kazan kampanyaları bulunmaktadır. Salla Kazan kampanyasından yararlanabilmek için telefonlarınızdan ve tabletlerinizden sallama yaparak birçok bedava hediye kazanabilirsiniz. Bu kampanya sadece Dijital Operatör üzerinden yapılmaktadır ve 9 Mayısıs – 13 Mayısıs tarihleri arasını kapsayacaktır. Ayrıca buradan kazandığınız bedava şeyleri başka Turkcell aboneleriyle de paylaşabileceksiniz. Buradan sizlere bedava intenet ve dakikalar gelecektir.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
Salla KazanTurkcell
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