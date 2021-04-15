Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder

Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanlar için mübarek olan bu özel ayda GSM operatörleri çok çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dijital GSM operatörleri çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı.Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor. Turkcell Ramazan ayıkampanyası merak ediliyor.

Turkcell Salla Kazan kampanyası 9 Nisan 2021 tarihi ile 13 Mayısıs 2021 tarihleri arasını kapsayacak. Turkcell Dijital Operatör indiren müşterilere özel Salla Kazan kampanyaları bulunmaktadır. Salla Kazan kampanyasından yararlanabilmek için telefonlarınızdan ve tabletlerinizden sallama yaparak birçok bedava hediye kazanabilirsiniz. Bu kampanya sadece Dijital Operatör üzerinden yapılmaktadır ve 9 Mayısıs – 13 Mayısıs tarihleri arasını kapsayacaktır. Ayrıca buradan kazandığınız bedava şeyleri başka Turkcell aboneleriyle de paylaşabileceksiniz. Buradan sizlere bedava intenet ve dakikalar gelecektir.