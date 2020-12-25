Turkcell Pasaj nedir, pasaj indirimleri neler? Turkcell Pasaj nasıl kullanım rehberi

Ülkemizin en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell, dijital dünyada büyümeye devam eden e-ticaret alanına ‘Turkcell Pasaj’ adlı platformla giriş yapıyor.

Turkcell Pasaj nedir?

Turkcell Pasaj ne işe yarar?

Turkcell Pasaj, akıllı telefonların, yeni nesil teknolojilerin, elektrikli ev aletlerinin, kişisel bakım ürünlerinin, bilgisayarların, spor ürünlerini, müzik ve hobi ürünlerinin olduğu birçok ürünü çeşitli ödeme yöntemleri ile hızlı teslimat ve aynı gün teslimat seçenekleri ile Turkcell güvencesiyle müşterilerine hizmet veriyor.

Turkcell'in yaptığı açıklamalar göre, günümüzde müşterilerin artan online alışveriş isteklerine karşılayabilmek adına "Turkcell Pasaj" adlı yeni bir teknolojik pazar alanı oluşturdu. Turkcell Pasajda, bilinen elektronik markaları hem de Türkiye'nin bilinen tedarikçilerinin ürünleri yer alıyor. Turkcell Pasajda yapay zeka altyapısı ile kişiye özel tekliflerde yeralıyor. Diğer operatör müşterilerininde yararlanabildiği Turkcell Pasajda sürpriz indirim fırsatları bulunuyor. Sipariş verilen ürünleri Türkiye genelindeki 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecekler. Turkcell Pasajda alışveriş yapanlara oldukları şehirlere göre aynı gün içinde veya ertesi gün içinde teslimat yapılabiliyor. Bütün ürünler de genel olarak kargoya verilme süresi bir iş günüdür.

Turkcell Pasaj’ı kullanmak için hesabınız ile giriş yapıp istediğiniz ürünü sepete koyarak alışveriş yapabilirsiniz. Kişiye özel tekliflerde mobil uygulamada bulunuyor.