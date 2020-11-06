Turkcell müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor! Turkcell hediye internet kazanma yöntemleri

Türkiye’deki en büyük operatörlerden Turkcell, abonelerini sevindirecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. Ses getiren kampanyalara imza atmayı başaran Turkcell, duyurduğu yeni kampanyayla bir ilgi gerçekleştirecek

12 ay Turkcell’de kalma taahhüdüne 30 GB hediye intenet

Turkcell Biz ekip kur, hediye intenete sahip ol

En fazla aboneye sahip operatör olarak yepyeni kampanyalar düzenleyen Turkcell, abonelerine 30 GB bedava intenet olanağı sağlıyor.Turkcell 30 GB bedava intenet kampanyasından yararlanabilmek için müşteri hizmetleri telefon numarası 0532 00 00 numarasını arayabilir veya cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden büyük harflerle FIRSAT yazıp 2200’a kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.

En az 2, en fazla 5 kişilik grup kuran kişilere 30 GB hediye intenet sağlanıyor. Kurulan ekipte bulunan kişiler hediye intenet, konuşma ve SMS kazanıyor.