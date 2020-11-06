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Turkcell müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor! Turkcell hediye internet kazanma yöntemleri

Turkcell, 12 ay kalma taahhüdü veren müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor. İşte Turkcell hediye internet için takip etmeniz gereken adımlar.

06 Kasım 2020 Cuma 09:10
Turkcell müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor! Turkcell hediye internet kazanma yöntemleri
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Türkiye’deki en büyük operatörlerden Turkcell, abonelerini sevindirecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. Ses getiren kampanyalara imza atmayı başaran Turkcell, duyurduğu yeni kampanyayla bir ilgi gerçekleştirecek


En fazla aboneye sahip operatör olarak yepyeni kampanyalar düzenleyen Turkcell, abonelerine 30 GB bedava intenet olanağı sağlıyor.

12 ay Turkcell’de kalma taahhüdüne 30 GB hediye intenet

Turkcell 30 GB bedava intenet kampanyasından yararlanabilmek için müşteri hizmetleri telefon numarası 0532  00 00 numarasını arayabilir veya cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden büyük harflerle FIRSAT yazıp 2200’a kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Turkcell Biz ekip kur, hediye intenete sahip ol

En az 2, en fazla 5 kişilik grup kuran kişilere 30 GB hediye intenet sağlanıyor. Kurulan ekipte bulunan kişiler hediye intenet, konuşma ve SMS kazanıyor.



Son Güncelleme: 06.11.2020 09:10
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellTurkcell Bedava Internet
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