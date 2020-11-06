Turkcell müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor! Turkcell hediye internet kazanma yöntemleri

Türkiye’deki en büyük operatörlerden Turkcell, abonelerini sevindirecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. Ses getiren kampanyalara imza atmayı başaran Turkcell, duyurduğu yeni kampanyayla bir ilgi gerçekleştirecek
12 ay Turkcell’de kalma taahhüdüne 30 GB hediye intenetTurkcell 30 GB bedava intenet kampanyasından yararlanabilmek için müşteri hizmetleri telefon numarası 0532 00 00 numarasını arayabilir veya cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden büyük harflerle FIRSAT yazıp 2200’a kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.
Turkcell Biz ekip kur, hediye intenete sahip ol
En az 2, en fazla 5 kişilik grup kuran kişilere 30 GB hediye intenet sağlanıyor. Kurulan ekipte bulunan kişiler hediye intenet, konuşma ve SMS kazanıyor.
Son Güncelleme: 06.11.2020 09:10