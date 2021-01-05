Turkcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma numarası ve tuşları

Türkiye’nin en çok kullanıcıya sahip en büyük GSM operatörlerinden biri Turkcell’dir. Turkcell müşterilerine 7/24 müşteri hizmetleri desteği sağlıyor.

Turkcell müşteri hizmetlerine bağlanırken telesekreter konuşması içerisinde sunulan seçenekler vatandaşlara çokça zaman kaybettiriyor. Direk olarak müşteri temsilcisine bağlanmak isteyenler hangi tuşlamaların yapılması gerektiğini araştırıyor.

Turkcel 532 numaralı hat veya 0532 532 00 00 numaralarıyla çağrı merkezlerine bağlanılır. Turkcell çağrı merkezine bağlanmak için yukarı verilen numaralardan herhangi birini aradıktan sonra sesli yanıt yöntemiyle yapmak istediğini işlemi seçebilirsiniz. Aynı zamanda sesli yanıtta ‘Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum’ ifadesini söyleyip direk olarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

Sesli yanıt yöntemiyle müşteri temsilcisine bağlanılmaması durumunda telesekreter sesinin ardından ilk olarak 2 rakamına ardından yine 2 rakamına tıklayarak direk olarak müşteri temsilcine bağlanabilirsiniz.

Tukcell müşteri hizmetleri üzerinden birçok işlem yapılmaktadır. Bu işlemler;

Fatura borcu öğrenme, fatura kesim tarihi öğrenme

Fatura borcunu kredi kartı bilgileri ile ödeme

Otomatik ödeme talimatı vererek, fatura borcu ödeme

Fatura kesim tarihini değiştirme

Tarife ve paket kalan kullanımları öğrenme

Tarife ve paket yenileme ya da değişikliği

TL yükleme

Taahhüt sorgulama ve öğrenme

Turkcell sözleşme bitiş tarihi öğrenme ve sorgulama

Turkcell taahhüt cayma bedeli öğrenme ve sorgulama

Fatura son ödeme tarihi sorgulama

Fatura dökümü alma

Arama geçmişi, intenet ve sms geçmişi sorgulama

Fatura detaylarını öğrenme

Tarife aşım ücretlendirmesini öğrenme

Kampanyalarla ilgili bilgi edinme vb. şeklindedir.

Yukarıdaki işlemlerin dışında çağrı merkezi üzerinden telesekreter yönlendirmesiyle de kolayca işlemleri yapabilirsiniz. Telesekreter ile birlikte 1 tuşuna basılırsa fatura bilgileri, 2 rakamına basılırsa kampanyalar, 3 rakamına basılırsa paket detayları, 4 tuşuna basılırsa PUK kodu işlemlerini yapabilirsiniz.