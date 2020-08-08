Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası

Türkiye’nin en eski telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu yeni fırsatlardan biriside Lifecell. Turkcell’in yeni sunduğu bu fırsatta Lifecell üzerinden 3 tane dergi indiren herkese 1 GB intenet hediye ediyor.

Özellikle günümüzde gençlerin telefon gibi elektronik eşyalara çok ilgi duyduğu biliniyor. Turkcell çıakrdığı bu yeni hizmetle gençleri okumaya teşvik etmek istiyor. Lifecell uygulaması üzerinden 3 adet dergi indirmesi yapan herkese ise 1 GB intenet hediye ediliyor.

Turkcell’den gençlere okusun teşviği 1 GB hediye intenet

Kurduğu Lifecell hizmeti ile gençleri okumaya teşvik etmek isteyen Turkcell, Lifecell İlk Hattım ile Dergilik uygulaması üzerinden yapılan 3 indirmeye 1 GB intenet veriyor. Bu fırsattan sadece gençler değil tüm Turkcell’liler faydalanabiliyor.

Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyasının özellikleri nelerdir?

Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell’in Lifecell İlk Hattım Yıllık Katlama Abonelik Kampanyası herkesi okumaya teşvik ediyor. Bu kampanyadan bütün Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

Dergilik üzerinden çocuk kategorisinde her ay 3 tane dergi indirenler 1 ay boyunca geçerli 1 GB intenet hediyesi kazanıcaklar.

Kullanıcılar verilen 1 GB’lık intenet hediyesi bittiğinde ise tekrardan kendi paketleri üzerinden ücretlendirilecekler.

Lifecell üzerinden yapılan kampanyadan ayda bir kere faydalanılabilecek. Bu kampanya sadece yurt içinde geçerli.

Bu şartları sağlamanıza rağmen kampanyadan faydalanamıyorsanız 0532 532 00 00 telefon hattı üzerinden Turkcell Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.