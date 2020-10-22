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Turkcell kullanıcılarına müjde! Turkcell'den 30 GB hediye internet kampanyası

Turkcell kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Turkcell'den 30 GB hediye internet kampanyasını duyurdu.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:12
Turkcell kullanıcılarına müjde! Turkcell'den 30 GB hediye internet kampanyası
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Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden olan Turkcell, abonelerini mutlu edecek bir kampanya düzenledi. Turkcell kullanıcılarına, 30 GB bedava intenet müjdesi geldi. Cep telefonu operatörünü değiştirmeyi düşünmüyorsanız bu kampanya tam size göre.

Turkcell 30 GB bedava intenet kampanyası

Turkcell abonesiyseniz ve uzun vadede operatörünüzü değiştirmeyi düşünmüyorsanız, 12 aylık Turkcell’de kalma taahhütü vermeniz halinde 30 GB bedava intenet kazanabilirsiniz.


Bu kampanyadan yararlanmak için Turkcell müşteri hizmetlerini 0532 00 00 numarasından arayabilir ya da cep telefonunuzdan büyük harflerle FIRSAT yazarak 2200 numarasına kısa mesaj gönderebilirsiniz. Onay mesajı geldikten sonra 30 GB hediye intenetiniz hattınıza tanımlanacaktır.

Ekip kur, bedava intenet kazan!

2 ya da 5 kişilik Turkcell ekibi kuran kişiler, 30 GB bedava intenet kazanma şansı yakalıyor. Ekipte yer alan kişiler arasında bedava intenet, dakika ve SMS kazanma imkanı sunuluyor. Aynı zamanda ekipte bulunan kişiler birbirleriyle intenetini paylaşabilecek.

Bunun yanında kampanya kapsamında ekipte yer alan 25 yaş altı kişiler için 2 GB hediye intenet veriliyor.

Turkcell BiP’ten hediye intenet

Turkcell BiP uygulamasını kullanan kişiler, telefonlarına gelen mesaj hedeflerini yerine getirerek 1 GB ve 2 GB hediye intenetin tadını çıkarabilirler.



Son Güncelleme: 22.10.2020 09:12
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellHediyeInternet30 Gb
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