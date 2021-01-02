İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Turkcell herkese bedava internet dağıtacak! Bedava internet nasıl yapılır?

Turkcell bedava internet mi dağıtıyor? Turkcell bedava internet nasıl yapılır? Turkcell ne kadar bedava internet veriyor? Turkcell bedava internet kampanyasından kimler faydalanacak? Turkcell aboneleri bedava internet kampanyasından nasıl yararlanacaklarını araştırıyorlar.

02 Ocak 2021 Cumartesi 08:23
Turkcell herkese bedava internet dağıtacak! Bedava internet nasıl yapılır?
Takip Et:

Turkcell Herkesi Şok Edecek Bir Şey Yapacak! Herkese Bedava İntenet!

Turkcell abonelerine bedava intenet kampanyalarına Aralık ayında da hız kesmeden devam edecek. 2020 yılının bitmesine az günler kala Turkcell aboneler için sunduğu bedava intenet paketleri ile bütün abonelerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Turkcell abonelerine özel koronovirüs salgınından kaynaklı olarak intenet kullanımlarında artış olduğundan dolayı karantinadan kaynaklı intenet kullanımı artış gösteriyor. Herkes Turkcell’in vereceği bedava intenet paketlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Turkcell Bedava İntenet Yapmak İçin İzlenecek Yollar Neler?

Turkcell bedava intenet dağıtımına her gün devam ediyor. Günlük tam tamına 5 GB bedava intenet hizmeti sunarak abonelerinin gönlünü fethediyor.

Ülkece yaşanan bu zorlu günlerde abonelerinin yanında olan Turkcell, kimsenin canı sıkılmasın inteneti bitmesin ya da ek intenet paketi için ücret ödemesin diye bedava intenet paketinden abonelerinin yararlanmasını sağlıyor. 31 Aralık günü son bulacak olan bedava intenet kampanyasıyla ilgili detaylar merakla araştırılıyor.

Turkcell aboneliği 10,15,20 veya 25 yıl olan vatandaşlar için yıl dönümlerinde özel olarak günlük 5 GB bedava intenet paketi veriyor. Kontratlı kampanyalara katılım sağlayanlar için verilecek olan bedava intenet herkese bu zorlu günlerde destek sağlayacak.

Katılım sağlamak için, vatandaşların herhangi bir Turkcell şubesine giderek kontratlı kampanyalardan birine katılması yeterli olacaktır.

Turkcell 5 GB bedava intenet ile her ay gibi bu ayda mutlu olmalarını sağlıyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 08:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TurkcellTurkcell Bedava Internetİnternet Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!
Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!

Popüler Haberler

Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Sürücü kursları ehliyet sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ehliyet sınavları iptal oldu mu?
TMO Randevu alma ve iptal etme işlemleri
Behzat Ç. yeni bölümden ilk görüntüler yayınlandı! Behzat Ç. 5. bölüm fragmanı
İyi Geceler Mesajı Sevgiliye Gönderilebilecek En Güzel Güncel İyi Geceler Mesajları
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal D canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.