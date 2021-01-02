Turkcell herkese bedava internet dağıtacak! Bedava internet nasıl yapılır?

Turkcell Herkesi Şok Edecek Bir Şey Yapacak! Herkese Bedava İntenet!

Turkcell abonelerine bedava intenet kampanyalarına Aralık ayında da hız kesmeden devam edecek. 2020 yılının bitmesine az günler kala Turkcell aboneler için sunduğu bedava intenet paketleri ile bütün abonelerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Turkcell abonelerine özel koronovirüs salgınından kaynaklı olarak intenet kullanımlarında artış olduğundan dolayı karantinadan kaynaklı intenet kullanımı artış gösteriyor. Herkes Turkcell’in vereceği bedava intenet paketlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Turkcell Bedava İntenet Yapmak İçin İzlenecek Yollar Neler?

Turkcell bedava intenet dağıtımına her gün devam ediyor. Günlük tam tamına 5 GB bedava intenet hizmeti sunarak abonelerinin gönlünü fethediyor.

Ülkece yaşanan bu zorlu günlerde abonelerinin yanında olan Turkcell, kimsenin canı sıkılmasın inteneti bitmesin ya da ek intenet paketi için ücret ödemesin diye bedava intenet paketinden abonelerinin yararlanmasını sağlıyor. 31 Aralık günü son bulacak olan bedava intenet kampanyasıyla ilgili detaylar merakla araştırılıyor.

Turkcell aboneliği 10,15,20 veya 25 yıl olan vatandaşlar için yıl dönümlerinde özel olarak günlük 5 GB bedava intenet paketi veriyor. Kontratlı kampanyalara katılım sağlayanlar için verilecek olan bedava intenet herkese bu zorlu günlerde destek sağlayacak.

Katılım sağlamak için, vatandaşların herhangi bir Turkcell şubesine giderek kontratlı kampanyalardan birine katılması yeterli olacaktır.

Turkcell 5 GB bedava intenet ile her ay gibi bu ayda mutlu olmalarını sağlıyor.