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Turkcell Dijital Servis nedir? Turkcell dijital servis ücreti ve iptal işlemleri

Turkcell dijital servis ücreti nedir sorusu son günlerde en çok araştırılan soruların başında geliyor. Kullanıcılar Turkcell dijital servis ücreti ve iptal işlemlerini araştırıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 18:26
Turkcell Dijital Servis nedir? Turkcell dijital servis ücreti ve iptal işlemleri
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Dijital servis ücreti özellikle Turkcell kullanıcılarının son günlerde sık sık karşısına çıkıyor. Kullanıcılar faturalarının olması gerekenden fazla geldiğini gördüklerinde fatura sorgulaması yapıyor. Bu sorgulama işlemi sırasında kullanıcıların karşısına dijital servis ödemesi veya dijital servis ücreti çıkıyor.

Bu sorunla karşılaşan kişilerin 532 numaralı çağrı merkezini arayarak sorunun çözümü için başvuru yapabileceği söyleniyor. Ancak sorunun kesin olarak çözülüp çözülmediği bilinmiyor.

Dijital servis ücreti nedir?

Dijital servis ücretleri satın alınan Turkcell TV+ paketleri, Fizy ve buna benzer uygulamalara üye olunduğunda uygulamaların ücretlerinin faturaya yansımadır. Turkcell’in sunduğu dijital servisler şunlardır;

  • Fizy,
  • Turkcell TV+,
  • Turkcell Dergilik,
  • BiP,
  • Dijital Operatör,
  • Call Uygulaması.

Bu uygulamalara üye olunması halinde uygulama ücretleri faturaya yansıtılır veya TL olarak bakiyeden çekilir. Söz konusu servislere üye olup kullandıktan sonra üyeliğin iptal edilmesi talep edilir. Edilmemesi halinde üyelik kapsamında alına ücret her ay kesilir. Bu nedenle kullanıcıların işlemlerini kontrol etmeleri üyelikleri varsa ve bu uygulamaları kullanmıyorlarsa iptal etmeleri gerekmektedir. İptal işlemleri Turkcell müşteri hizmetleri üzerinden kolayca yapılmaktadır. 532 numaralı çağrı merkezini arayarak iptal işlemini direk olarak yapabilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell uygulaması olan kişiler uygulama içerisinde bulunan Aboneliklerim kısmında da üyeliklerini iptal edebiliyor. Uygulamada üye olunan aboneliklerin bilgisine girildiğinden tutar kısmının altında iptal et botunu yer alır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellDijital ServisİPTAL
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