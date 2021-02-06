Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Turkcell Bip hesap silme işleminin detayları merak edilmektedir. Uygulamayı silmek, uygulamada oluşan hesabı kaldırmak için yeterli değildir. Hesabın silinmesi için başka işlemler de gerekmektedir.

Hesap silme işlemi

Bip üzerinde bulunan hesabın silinmesi durumunda, uygulamada bulunan konuşmalar, resim ve medya araçları da silinmektedir. Hesap silinmeden önce medya araçlarının ve belgelerin telefona kaydedilmesi gereklidir.

Hesap silme işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır.

Silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

Bip uygulaması açılır

Uygulamada bulunan profil seçeneği seçilir

Açılan kısımda bulunan ayarlar butonuna tıklanır

Açılan kısımda hesabım bölümü seçilir

Hesabımı sil seçeneği seçilir

Ekrana gelen Bip hesap silme seçeneği onaylanır

Uygulama telefondan silinir

Başka uygulamalardan faydalanılarak hesabın silinmesi

Güvenli bir uygulamadan faydalanılmalıdır.