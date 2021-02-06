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Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?

BİP, Turkcell tarafından geliştirilmiştir. Ücretsiz bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Farklı işletim sistemleri ile uyumludur ve kullanılabilmektedir. Turkcell Bip hesabı silinir mi? Hesap silme işlemi hakkında detaylar merak edilmektedir.

06 Şubat 2021 Cumartesi 22:26
Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?
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Turkcell Bip hesap silme işleminin detayları merak edilmektedir. Uygulamayı silmek, uygulamada oluşan hesabı kaldırmak için yeterli değildir. Hesabın silinmesi için başka işlemler de gerekmektedir.

Bip üzerinde bulunan hesabın silinmesi durumunda, uygulamada bulunan konuşmalar, resim ve medya araçları da silinmektedir. Hesap silinmeden önce medya araçlarının ve belgelerin telefona kaydedilmesi gereklidir.

Hesap silme işlemi

Hesap silme işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır.

Silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

  • Bip uygulaması açılır
  • Uygulamada bulunan profil seçeneği seçilir
  • Açılan kısımda bulunan ayarlar butonuna tıklanır
  • Açılan kısımda hesabım bölümü seçilir
  • Hesabımı sil seçeneği seçilir
  • Ekrana gelen Bip hesap silme seçeneği onaylanır
  • Uygulama telefondan silinir

Başka uygulamalardan faydalanılarak hesabın silinmesi

Güvenli bir uygulamadan faydalanılmalıdır.

  • Güvenli bir uygulama telefona indirilmelidir
  • Uygulama açılır
  • Uygulama Bip hesabıyla eşleştirilir
  • Uygulamada Bip hesabı seçilir
  • Hesabımı sil seçeneği seçilir
  • İşlem sonlanana kadar telefon açık kalmalıdır
  • İşlem sonlanınca uygulama telefondan kaldırılır


Son Güncelleme: 06.02.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellBIPHesap Silme
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