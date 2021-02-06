Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Turkcell Bip hesap silme işleminin detayları merak edilmektedir. Uygulamayı silmek, uygulamada oluşan hesabı kaldırmak için yeterli değildir. Hesabın silinmesi için başka işlemler de gerekmektedir.
Hesap silme işlemi
Hesap silme işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır.
Silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:
- Bip uygulaması açılır
- Uygulamada bulunan profil seçeneği seçilir
- Açılan kısımda bulunan ayarlar butonuna tıklanır
- Açılan kısımda hesabım bölümü seçilir
- Hesabımı sil seçeneği seçilir
- Ekrana gelen Bip hesap silme seçeneği onaylanır
- Uygulama telefondan silinir
Başka uygulamalardan faydalanılarak hesabın silinmesi
Güvenli bir uygulamadan faydalanılmalıdır.
- Güvenli bir uygulama telefona indirilmelidir
- Uygulama açılır
- Uygulama Bip hesabıyla eşleştirilir
- Uygulamada Bip hesabı seçilir
- Hesabımı sil seçeneği seçilir
- İşlem sonlanana kadar telefon açık kalmalıdır
- İşlem sonlanınca uygulama telefondan kaldırılır
Son Güncelleme: 06.02.2021 22:26