Turkcell bedava internet kampanyası! Hediye internetleri hattınıza tanımlayın

Turkcell, 2020 yılında operatör kullanıcılarına ücretsiz intenet fırsatı sağlamaya devam ediyor. İntenette bolca vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız Turkcell ücretsiz intenet kampanyaları içerisinde 5 GB ücretsiz intenet de bulunmaktadır.

2020 Turkcell bedava intenet kampanyası

Turkcell ücretsiz intenet kampanyasını kazanabilmek için birçok farklı yöntem bulunuyor.

Turkcell yeni hat tanışma hediyesi kapsamında yeni hat aboneleri için 5 GB hediye intenet veriliyor. Yeni hat hediyelerinizi kullanacaksanız hattınız açıldığında aktif edildikten sonra mesajlaşma bölümüne gelerek HAT HEDIYESI 5 GB yazıp 2020’ye kısa mesaj gönderebilirsiniz. 25 TL ve üstü yüklemelerinizde 5 GB ücretsiz intenet kullanabilirsiniz.

Turkcell Şansa Reklam kampanyası

Turkcell Şansa Reklam Tıkla kampanyası kapsamında intenet sitelerinden veya sosyal medyada görmüş olduğunuz Şansa Reklamlara tıklayarak hediye 1 GB veya 2 GB intenet kazanabilirsiniz. Reklamlara tıkladığınızda 6 emocandan bir tanesine tıklayarak hediye intenetinizi kullanabilirsiniz. Reklamları görebilmek ve bedava intenet kampanyasından yararlanabilmek için reklama tıklayarak hediyenizi anında tanımlayabilirsiniz.

Turkcell Dijital 2 GB ücretsiz intenet kampanyası

Turkcell dijital 2 GB hediye intenet kampanyasından yararlanabilmek için;

Turkcell Dijital Operatör uygulamasına giriş yapın,

Kredi kartı veya banka kartıyla paket satın alın.

Uygulamaya giriş yapıp herhangi bir paket satın alan operatör kullanıcıları 2 GB ücretsiz intenet paketini kullanmaya başlayabilir.

Turkcell Bizce ücretsiz intenet kampanyası

Turkcell Bizce uygulamasını kullanıp hediye intenet kazanabilmek için uygulamaya her gün giriş yapmanız gerekir. Günlük giriş yaptığınızda elde ettiğiniz kuponlarla bedava intenet kazanabilirsiniz.

15 kupona günlük 2 GB,

30 kupona 3 günlük 3 GB,

45 kupona günlük 5 GB,

60 kupona haftalık 2 GB intenet tanımlanabilir.

Bip Yıldızları Bip Kullan Kazan kampanyası

BİP kullan kazan kampanyası çerçevesinde BİP yıldızı olarak hediye 1 veya 2 GB intenet kullanmaya başlayabilirsiniz. Turkcell BİP yıldızı olabilmek için haftalık en fazla mesaj atma hedefine ulaşmalısınız. Uygulamaya giriş yapıp BİP YILDIZLARI kanalını takip ederek yarışmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize mesaj atabilir dilerseniz grup kurarak mesajlaşabilirsiniz. Haftalık 100, 250, 500, 750, 100 veya 10.000 hedeflerine ulaşmanız halinde hediye intenetiniz hattınıza tanımlanacaktır.

Turkcell 30 GB bedava intenet

Turkcell, ilk ay fayda kampanyası çerçevesinde operatör kullanıcılarına 30 GB hediye intenet tanımlamaktadır. Faturalı hatlara özel kampanya çerçevesinde 12 ay taahhüt veren kullanıcılar 30 GB intenetten yararlanabiliyor. 30 GB hediye intenetten yararlanacak aboneler; FIRSATGB yazıp 2200’a kısa mesaj gönderebilirler.

Turkcell hediye havuzu 1 – 5 GB intenet

Turkcell hediye havuzuyla herkes 1 GB intenetten yararlanabiliyor. Dijital Operatör uygulaması çerçevesinde hediye havuza giriş yaptığınızda 1 GB intenet hattınıza tanımlanacak.

Turkcell hediye havuzu sürpriz hediye ve kampanyalarla haftalık 5 GB ücretsiz inteneti hattınıza tanımlamaktadır.

Turkcell Super 2 GB intenet kampanyası

Turkcell faturalı veya faturasız paket kullanıp taahhüt ya da kontratı olmayan Turkcell aboneleri 12 ay kalma sözü vermeleri halinde her ay ücretsiz 2 GB intenet kazanabiliyor.

Turkcell Web 1 GB aylık ücretsiz intenet kampanyası

Yalnızca bireysel faturasız hat kullanıcılarını kapsayan bu kampanya kapsamında 1 ay geçerli 1 GB hediye intenet kazanabilirsiniz. Hediye inteneti kazanmak için Uçuran 4GB, Uçuran 6GB, Uçuran 8GB, Uçuran 4GB Plus, Uçuran 6GB Plus paketlerinden herhangi birisi turkcell.com.tr adresinden veya Dijital Operatör uygulamasından kredi kartı veya banka kartınızla satın alabilirsiniz.

Otomatik Ödeme Talimatı ücretsiz 5 GB intenet kampanyası

Bireysel hat kullanıcıları için kampanya çerçevesinde otomatik ödeme talimatı vermeniz ve ödeme yapmanız halinde 5 GB ücretsiz intenetin sahibi olabilirsiniz.

GNÇ Çatlat Bedava intenet kampanyası

Turkcell sadece GNÇ’li gençler için düzenlediği kampanya ile hem eğlenip hem de ücretsiz intenet kazanabilmenizi mümkün hale getiriyor. Hediye intenet kazanabilmek için ilk olarak telefonunuza GNÇ uygulamasını yükleyin ve ardından Çatlat’a yıklayıp 2 yumurtayı çatlatmalısınız. Hediye inteneti kullanmak istediğiniz 2 günü uygulamada belirleyin ve iki gün ÇATLAT uygulamasına girip yumurtaları kırın.

Turkcell Yani kampanyası

Turkcell Yani arama motorunu kullanan kişiler aylık 1 GB ücretsiz intenet kazanabilecek. Yani arama motoru uygulamasını telefonunuza indirerek kurduktan sonra yalnızca 1 ay değil, kullandığınız süre zarfında hattınızda 1 GB hediye intenet tanımlanmaktadır.

Arama motorundan Yaani üzerinden arama yapıp arama motorunu kullanarak hediye intenetinizi kazanabilirsiniz.

Turkcell Salla Kazan intenet kampanyası

Turkcell Salla Kazan ile hediye intenet kazanabilmek için Dijital Uygulaması içinde Salla Kazan kutusuna tıklayıp hediye intenet kazanabilirsiniz. Salla Kazan yapıp 10 GB’a kadar haftalık ücretsiz intenet kazanabilirsiniz. Turkcell faturalı veya faturasız hat sahiplerine yapılacak hediye intenet kazanma kampanyası belirli dönemlerde güncellenip yenilenmektedir.