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Turkcell bedava internet kampanyası

Türkiye nin alanında çığır açmış firmalarından olan turkcell müşterilerine sunduğu çeşitli hizmetlerin yanı sıra ücretsiz internet kampanyalarıyla çok fazla gündeme gelmektedir. Günümüz döneminde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi cepte bulunan internet haline gelmektedir. Bu noktada Turkcell en çok tercih edilen operatör haline gelmektedir. Peki Turkcell bedava internet kampanyaları nelerdir?

20 Aralık 2020 Pazar 19:17
Turkcell bedava internet kampanyası
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Turkcell bedava intenet 2021 kazançları yüksek kampanyalar düzenleyen firmaların başında gelmektedir. 29. Yüzyıldan beri hizmet veren ve alanında milyonlarca kitleye hizmet veren bir firma haline gelmiştir. Çekim kapasitesi olarak  %98,96 ya sahip olan Turkcell intenet konusunda birçok ilke imza atmıştır. Türkiye de tanıştığımız 3G teknolojinin alt yapısını oluşturmuş ve Türkiyenin tüm illerinde hizmet vermektedir.

Turkcell intenet kampanyalarını kendi resmi sitesinden takip edebilirsiniz aynı zamanda düzenli bir şekilde kontrolünü sağladığınız taktirde açılan kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Kampanyalar kısa süre içerisinde kullanıma açılır ve size uygun olan kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Turkcell Bedava İntenet Kazanma 2021

 Turkcell dönem dönem bazı kampanyalar uyguluyor ve birçok bireye ücretsiz intenet hizmeti veriyor. 2021 yılı içinde ücretsiz intenet kullanımı konusunda kampanyalar mevcuttur.

Turkcell Salla Kazan Bedava İntenet

 Turkcell de bedeva intenet kampanyaları 2021 yılında da kaldığı yerden devam etmektedir. Salla kazan hizmeti bulunan Turkcell birçok müşterisine buradan destek vermekte ve ücretsiz kullanım sunmaktadır. 19 Mayısıs 2017 yılında salla kazan seçeneği ile karşımıza gelen firmadan bu kanalı kullanarak ücretsiz intenet sahibi olunabilmektedir. 2021 yılı içerisinde de aynı şekilde kullanıma devam edilen salla kazan üzerinden ücretsiz intenet kullanım hizmeti devam etmektedir.  Faturalı veya faturasız ayrımı yapmaksızın müşterilere verilen bu hizmetten koşulsuz herkes faydalanabilmektedir. Salla kazan uygulaması haftada 1 kez kullanılabilir ve her Cuma kullanım hakkınız yenilenir bir sonraki haftanın Perşembe gecesi saat 23,59 da sona erer. Her hafta bu şekilde ilerler.

4,5G ile uyumlu cihaz ile de bu kampanya geçerlidir. Turkcell hesabım uygulamasını indirerek giriş yapabilir ve salla kazan uygulamasından faydalanabilirsiniz. Salla kazan kısmında telefonunuzu sallayarak elde edeceğiniz ücretsiz hediye intenet vs  cep numaranıza tanımlanır ve sms ile tarafınıza bilgi aktarılır. Gelen hediye paketinizde aşım yaptığınız taktir de kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirme yapılır.

Hazır kart kullanıcıları Salla Kazan için özel bir avantaj vardır. 4.5G’ye uyumlu sim kartınıza yapacağınız 60 TL ve üzeri yüklemelerde Salla Kazan uygulamasında kullanabileceğiniz ek bir kullanım hakkı kazanabilmektesiniz.

Turkcell Bedava İntenet Her Gole 100 MB

100 MB ile 1 GB arasında değişiklik gösteren bir fırsattır. Uygulamayı indirerek seçtiğiniz maçtaki her gol miktarına göre 100 MB intenet tarafınıza tanımlanmaktadır. 3 TL karşılığında üyelik alarak her hafta ücretsiz maç seçimi yaparak gol başına 100 MB intenet kazanabiliyorsunuz.

Turkcell Kim 1 GB İster Bedava İntenet

Kim 1 Gb ister yarışmasına keşfet kısmından takip ederek erişim sağlayabilirsiniz. İçerisinde 5 adet soru bulunmaktadır oyuna devam edebilmek adına 3 tanesini doğru bilmeniz gerekmektedir. Yarışmayı kazandığınız taktirde 1GB intenet hediye edilmektedir.

Turkcell Yaani 2 GB Bedava İntenet

 Turkcell yaani motorunu kullanarak her ay 1 GB intenet hakkı vermektedir. Yaani uygulamasını cep telefonunuzdan silmedikçe kullanıma devam edebilirsiniz. Ek olarak yaani uygulamasından 10 adet arama yaptığınız sürece 1GB intenet hediye edilmektedir.

Turkcell Hediye Havuzu Bedava İntenet

İllkez hediye havuzunu kullanan müşterilere 1GB hediye intenet verilmektedir. Hediye havuzunu kullanarak tüm oyunlara, yarışma ve çekilişlere aynı zamanda bedava kampanyalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her hafta çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir ve  hediye fırsatı sunmaktadır.

Turkcell GNC Bedava İntenet 2021

Turkcell GNC çatlat kampanyası 26 yaşından küçük gençlere yönelik uygulamalardan biridir. 8 GB kadar bedava intenet veren GNC uygulmasını telefonunuza indirerek haftada 2 defa yumurtaları çatlatarak bedava intenet kazanabilirsiniz.

GNÇ uygulaması içinde Turkcell telefon numaraları ve şifreleriyle giriş yapan Turkcell aboneleri uygulama içinde “Çatlat” adlı bölüme girerek kampanyadan faydalanabilecekleri haftanın 2 gününü belirleyecek ve kendilerine bildirilen hediye ve fırsatlardan yararlanma hakkı alabilecekleri günlerde uygulama içine girip haklarını alabileceklerdir.

Turkcell Sürpriz Nokta Bedava İntenet

Bip uygulaması üzerinden belirlenen noktalara giderek verilen görevleri yerine getirdiğiniz sürece hattınıza bedava intenet tanımlanmaktadır. Turkcell sürpriz nokta yı takip ederek bedava intenet kazanmaya başlayabilirsiniz.

Turkcell BIP Yıldızları Bedava İntenet

 Bıp uygulaması üzerinden yapacağınız mesajlaşmalar, grup konuşmaları karşılığında bıp yıldızı olabilirsiniz. En çok kullanımı sağlayan kişiye 2 GB hediye intenet verilmektedir. Kullanım oranına göre çok mesaj kişiler her ay bedava intenet kazanmaktadır.

Turkcell Dergilik Bedava İntenet Kampanyası

Turkcell de bulunan dergilik uygulamasını indiren ve ücretsiz olarak giriş yapan herkese 1Gb hediye intenet verilmektedir. Herhangi bir üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır yapılması gereken tek şey giriş yapmaktadır. 1 Yıl içerisinde 1 defa bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Turkcell Bedava İntenet Kazanma Yolları 2021

 Turkcell de bulunan fizy uygulaması üzerinden bedava intenet sahibi olabilirsiniz. Bu uygulama bir müzik uygulamasıdır ve yalnızca turkcell kullanıcıları değil diğer  operatörlerde kullanım sağlayabilmektedir. Çevrim dışı olarak müzik dinleyebilme seçeneği mevcuttur ve uygulamanın kendine ait bir intenet kotası mevcuttur. Sınırsız sayıda müzik albümlerine erişim sağlayarak bedava intenet kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Turkcell Bedava İntenet 2021 Nasıl Yapılır

Turkcell bedava intenet 2021 kampanyaları ister faturalı olsun isterse faturasız bütün abonlere açıktır. Bazı kampanyalar belli dönemlerde abone alımına kapanabildiği için sizlere mümkün oldukça Turkcell hediye intenet güncel listesini yayınlamaya çalışacağım.

Turkcell bedava intenet paketleri için Salla kazan yada diğer kampanyalara katılmak için Dijital Operatör uygulamasını telefona indirip kullanmanız yeterlidir. Ayrıca Dijital Operatör içerisinde bulunan hediye havuzuna girerek kazanabileceğiniz hediyeleri görebilirsiniz.

Turkcell Bedava İntenet Kampanyaları

 Turkcell bıp platformunu indirerek keşfet kısmından çeşitli kampanya, çekiliş ve fırsatlardan haberdar olabilir ve yararlanabilirsiniz. Yarışmaları takip ederek katılım sağlayabilir hediye intenet kazanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellInternetKampanya
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