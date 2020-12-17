Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır?

Turkcell kullanıcılarına 5 GB bedava intenet veriyor. 31 Aralık tarihine kadar devam eden kampanyanın detayları merak ediliyor. Turkcell abonesi olan ve en az 10 yıl Turkcell hattı kullanan kişilere bedava 5 GB intenet verilecek.

5 GB intenet hakkı 1 günlük kullanım süresiyle operatörlere tanınıyor. Yılbaşına kadar kampanya vatandaşların pandemi nedeniyle online işlemlere ağırlık vermesi kapsamında kullanıcılara destek olmak amacıyla veriliyor.