İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır?

Turkcel kullanıcılarına 5 GB hediye internet vereceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından kullanıcılar Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:46
Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır?
Takip Et:

Turkcell kullanıcılarına 5 GB bedava intenet veriyor. 31 Aralık tarihine kadar devam eden kampanyanın detayları merak ediliyor. Turkcell abonesi olan ve en az 10 yıl Turkcell hattı kullanan kişilere bedava 5 GB intenet verilecek.

5 GB intenet hakkı 1 günlük kullanım süresiyle operatörlere tanınıyor. Yılbaşına kadar kampanya vatandaşların pandemi nedeniyle online işlemlere ağırlık vermesi kapsamında kullanıcılara destek olmak amacıyla veriliyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TukcellInternet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Youtube'dan flaş Türkiye kararı!
Youtube'dan flaş Türkiye kararı!
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!

Popüler Haberler

Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır?
48 yaşında emeklilik doğru mu?
Epic Games 2020 Aralık ücretsiz bedava oyunlar listesi
Instagram Lite nedir? İnstagram ile farkı nedir? Instagram Lite nasıl indirilir?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
EKPSS atanmak için baraj puanı kaç, kaç puan gerekli? EKPSS memurluk puanları
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2020 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücret belirleme 3. ve 4. toplantıları kiminle ne zaman yapılacak?
Nakit ödemelerde büyük faiz indirimi. Yüzde 50 ana para, yüzde yüz faiz indirimi
Giriş çıkışı yasak olan 30 büyük şehirler hangileri?
Ayşegül Kartal kimdir? Kuaförüm Sensin Ayşegül Kartal aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
13 Mayıs 2019 Pazartesi Reyting Sonuçları Çukur Söz Zalim İstanbul Yasak Elma Yarışında Lider Belli Oldu!
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor! Dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak?
E-devlet çoçuk parası nasıl sorgulanır? 2020 Çoçuk parası için gerekli evraklar
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne, yeni gelişmeler var mı?
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.