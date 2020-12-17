Turkcell 5 GB bedava internet paketi nasıl yapılır?

17 Aralık 2020 Perşembe 17:46
Turkcell kullanıcılarına 5 GB bedava intenet veriyor. 31 Aralık tarihine kadar devam eden kampanyanın detayları merak ediliyor. Turkcell abonesi olan ve en az 10 yıl Turkcell hattı kullanan kişilere bedava 5 GB intenet verilecek.
5 GB intenet hakkı 1 günlük kullanım süresiyle operatörlere tanınıyor. Yılbaşına kadar kampanya vatandaşların pandemi nedeniyle online işlemlere ağırlık vermesi kapsamında kullanıcılara destek olmak amacıyla veriliyor.
Son Güncelleme: 17.12.2020 17:46
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