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Turkcell 25 GB bedava internet dağıtıyor!

GSM operatörleri özellikle pandemi sürecinde bedava internet dağıtmaya devam ediyor. Açıklananlara göre son olarak kampanyasını duyuran GSM operatörü Turkcell oldu. Açıklananlara göre Turkcell başvuru yapan herkese 25 GB internet verilecek.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:16
Turkcell 25 GB bedava internet dağıtıyor!
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GSM operatörleri arasında en büyük operatörlerden bir tanesi olan Turkcell müşterilerine bedava intenet dağıtmaya devam ediyor. Turkcell tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre müşterilerine 25 GB bedava intenet verileceği duyuruldu.

Turkcell 25 GB bedava intenet kampanyası

Turkcell 10 Mart 2020 yılına kadar geçerli olmak üzere müşterilerine toplamda 25 GB bedava intenet dağıtacak. 6 hafta süren kampanya ile birlikte talep eden herkese bedava intenet verilecek.

Turkcell Sen De Yap 25 GB bedava intenet nasıl alınır?


Dağıtımların BİP uygulaması üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. BİP uygulamasına girildikten sonra Sen De Yap kanalını takibe alarak bekleyebilirsiniz. Takibe alan kişilere intenet dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Aynı zamanda BİP üzerinden yapılan başvurularda r 3 GB intenete herkese ücretsiz olarak veriliyor. 6 hafta sürecek olan kampanya ile birlikte 4 – 10 Mart 2020 tarihleri arasında sizde bedava intenetinizi alabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellBedava Internet25 GB
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